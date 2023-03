Ascolti tv: chi ha vinto tra "C'è Posta per Te" e "The Voice Kids"

Non è stata una puntata come tutte le altre, quella andata in onda ieri sera di C'è Posta per Te, perché ha segnato il ritorno in onda di Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo. Un ritorno attesissimo che è stato premiato anche in termini di ascolti tv: oltre 4.556.000 spettatori (share 28.8%) per il people show di Canale 5, che si aggiudica la sfida dell'auditel. In seconda posizione la novità The Voice Kids, condotto da Antonella Clerici su rai Uno, che ha conquistato 3.589.000 spettatori (22.9% share) ottenendo un risultato comunque ottimo visto il colosso con cui si è andato a scontrare.

Ascolti tv, tutti i dati di ieri