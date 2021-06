Ascolti tv, il calcio vince ancora: 5milioni di spettatori per Inghilterra-Scozia

Il calcio è l'oppio degli italiani a confermarlo i risultati delle partite degli Europei. Anche quando non gioca la nazionale azzurra Rai1, che trasmette i match, sbaraglia la concorrenza. Ben 5 milioni di telespettatori (24.3% di share) per la partita Inghilterra-Scozia andata in onda ieri sera. Bene anche il film su Canale 5, "Mamma mia! Ci risiamo" che ha conquistato un milione e mezzo di spettatori (8.3% di share), traguardo che paragonato al risultato degli Europei è però misero. Inghilterra-Scozia, finita 0-0, ha tenuto incollati allo schermo in molti poiché erano anni che le due squadre non si sfidavano.

Un buon risultato quello ottenuto da Quarto Grado che è riuscito a totalizzare il 10% di share con 1.663.000 spettatori pari al 10.9%. Anche Rai2, con "Tra due madri", ha superato il milione e mezzo di spettatori con l'8% di share.

Ascolti tv di venerdì 18 giugno: prime time

Nella serata di ieri, venerdì 18 giugno gli altri programmi e reti hanno totalizzato uno share nettamente minore a Rai1 e Canale 5: Italia1 "La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone" ha registrato 904.000 spettatori con il 4.8% di share, Rai3 "Atlantic Crossing" ha totalizzatto 802.000 (4.4%). Su La7 "I picari" ha registrato 470.000 spettatori (2.6%). Italia’s Got Talent – Best Of, su Tv8, ha coinvolto 309.000 spettatori pari all'1.6% di share. Infine "I Migliori Fratelli di Crozza", sul canale Nove, è stato visto da 417.000 spettatori (2.1%).