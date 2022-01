Ascolti tv, Grande Fratello Vip vs The Voice Senior: chi ha vinto

Chi ha vinto glia scolti tv di ieri sera, 7 gennaio 2022? In una serata campale per la sfida Auditel come è quella del venerdì sera, a sfidarsi erano due corrazzate: da una parte Antonella Clerici su Rai Uno, col suo talent show agè The Voice Senior, dall'altra la carica di inquilini reclutati da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. Ebbene, ad avere la meglio è stata, anche questa volta, la prima, già regina degli scontri precedenti.

Nonostante una puntata pepatissima dal punto di vista delle polemiche, Signorini ha collezionato meno ascoltatori del diretto competitor ottenendo 3.459.00 spettatori), mentre a guardare Clerici e la sua banda erano in 3.904.000.

Tutti gli ascolti tv, 7 gennaio 2022

Di seguito tutti gli ascolti di ieri sera: