Ascolti tv: vince Luce dei tuoi occhi, buon esordio per Giletti

Nel prime time del mercoledì vince ancora (ma non stravince) Luce dei tuoi occhi. La seconda puntata della fiction di Canale 5 ha conquistato la prima serata di ieri grazie a 2.872.000 telespettatori e al 15,45% di share. Non distante Raiuno con il film Gifted - Il dono del talento con 2.685.000 telespettatori e il 13,35%. Al terzo posto Raitre con Chi l'ha visto?, che ha registrato 1.915.000 telespettatori e il 10,11% di share.

Buon esordio per Massimo Giletti

Appena fuori dal podio Raidue con L'Ispettore Coliandro - Il Ritorno 4, che ha registrato 1.628.000 telespettatori pari all'8,03% di share, mentre il ritorno di Non è l'Arena su La7 ha segnato il 5,09% di share e 803.000 telespettatori. Un buon esordio per Massimo Giletti, che ha traghettato il suo programma dalla domenica al lunedì: sfida non semplice ma per ora i risultati lo premiano e sono esattamente quelli a cui auspicava in conferenza stampa (un range del 5%, possibilmente a crescere nel corso della stagione). Su Italia 1 Honolulu ha totalizzato 747.000 telespettatori e il 4,16% e Retequattro con Zona Bianca ne ha interessati 572.000 con il 3,38% di share. Su Tv8 X Factor ha registrato 585.000 telespettatori con il 3,01%, mentre Nove chiude la classifica del prime time con Accordi & Disaccordi seguito da 263.000 telespettatori pari all'1,18%.