Ascolti tv, la partita Italia-Macedonia contro L'Isola dei Famosi: chi ha vinto

La serata di giovedì 24 marzo 2022 resterà tristemente nella storia degli italiani per aver sancito l'estromissione della Nazionale dai Mondiali del Qatar per la seconda volta consecutiva. L'evento calcistico contro la Macedonia del Nord ha monopolizzato l'attenzione della stragrande maggioranza del pubblico, sintonizzato su Rai 1 per un totale di 9.735.000 spettatori, pari al 39.3% di share. Numeri importanti, troppo per la concorrenza dell'Isola dei Famosi che nel suo secondo appuntamento ha interessato 2.306.000 spettatori e uno share del 15.4% (3.2 milioni di utenti con il 23.3% di share erano stati i dati del debutto di lunedì 21 marzo).

Ascolti tv di giovedì 24 marzo 2022

Su Rai2, poi, Unfaithful – L’amore infedele ha raggiunto 1.007.000 spettatori (4.7%), Italia1 Tata Matilda e il grande botto ha raccolto 913.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Amore Criminale è stato seguito da 922.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio da 902.000 spettatori (5.3%) e su La7 Piazzapulita ha registrato 994.000 spettatori pari al 4% nela prima parte e 866.000 spettatori pari al 7.3% nella seconda. Su Tv8 Io prima di te ha segnato 402.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Diverso da chi? è stato visto da 245.000 spettatori pari all’1.1%.