Ascolti Tv, Star In The Star chiude al 12.7% di share con la vittoria finale di Syria

La prima e molto probabilmente ultima stagione di Star in the Star ha chiuso i battenti ribadendo quanto già capitato nel corso delle scorse puntate. Appena 2.057.000 telespettatori per la finalissima del programma Mediaset, con uno share al 12,72%. Cinque puntate dai numeri sconfortanti per Ilary Blasi, con una media ponderata di 1.919.000 telespettatori e l'11,25% di share. Difficilmente, come detto, rivedremo Star in the Star l'anno prossimo. A vincere la prima edizione Syria, per oltre un mese 'nascosta' sotto la maschera di Loredana Bertè. Battuta sul filo di lana Lola Ponce, negli abiti di Mina. Medaglia di bronzo per Alexia, chiamata ad interpretare Michael Jackson, con Silvia Salemi quarta nei panni di Lady Gaga.

Vince la Fiction Rai

A vincere la sfida Auditel di serata Fino all'ultimo Battito. La fiction di Rai1 ha registrato 3.955.000 telespettatori, pari ad uno share del 20%. Su La7 Piazza Pulita è stata vista da 1.099.000 telespettatori, con uno share al 6,84%, battendo di un soffio la diretta concorrenza di Dritto e Rovescio, visto da 1.064.000 telespettatori (share 6,51%). Continua ad arrancare su Rai3 Lui è peggio di me, che ha interessato 888.000 telespettatori (share 4,05%), mentre The Good Doctor su Rai2 si è fermato ad uno share del 3,43%. Su Italia 1 881.000 telespettatori (share 5,12%) per Chicago Med, con 74.000 telespettatori (share 2,3%) che hanno visto Cani Sciolti su Tv8 e 391.000 telespettatori (share 1,8%) Il Contadino cerca moglie su Nove.

X Factor non decolla

X Factor su Sky1, con la puntata dedicata alle selezioni, è stato visto da 620.309 spettatori, con uno share al 2.89%. Un'edizione in linea con i non esaltanti numeri della scorsa stagione. Il nuovo corso firmato Ludovico Tersigni parrebbe proprio non voler decollare.