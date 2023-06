Ascolti tv: chi ha vinto tra Il Volo e Carlo Conti

Nella serata di ieri, sabato 3 giugno 2023, su Canale 5 è andato in onda il secondo e ultimo appuntamento con Il Volo - Tutti per uno. Lo show è stato il più seguito del prime time con oltre 3 milioni di telespettatori collegati. Dal palco allestito all'Arena di Verona si è esibita anche Orietta Berti in un duetto con Ignazio Boschetto e poi, per il gran finale, in una sua interpretazione di Caruso di Lucio Dalla. Subito dopo si posiziona Rai 1 con il best off de I migliori anni con Carlo Conti, con quasi 2 milioni e mezzo di spettatori.

I dati Auditel del 3 giugno

Rai1: I Migliori dei Migliori Anni ha totalizzato 2.462.000 spettatori pari al 17.7% di share.

Canale 5: Il Volo – Tutti per Uno è stato visto da 3.084.000 spettatori con uno share del 22.7%.

Rai 2: F.B.I. ha coinvolto 905.000 spettatori (5.6%) e F.B.I. International 756.000 spettatori (5%).

Italia 1: Shrek terzo è stato seguito796.000 spettatori (5%).

Rai 3: L’Amica Geniale è stato seguito da 569.000 spettatori con il 3.8%.

Rete 4: Nati con la camicia è stato visto un a.m. di 782.000 spettatori (5.3%).

La7: Eden – Un pianeta da salvare ha interessato 355.000 spettatori con il 2.6%.

Tv8: 4 Hotel ha coinvolto da 278.000 spettatori (1.8%).

Nove: Nemico pubblico ha invece totalizzato 340.000 spettatori (2.4%).