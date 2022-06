'Atlantide - La guerra e le spie': le anticipazioni della puntata del 15 giugno

La nuova puntata di Atlantide parte dalla contemporaneità: a Severodonetsk la resistenza ucraina è circondata dalle forze russe, che hanno tagliato loro tutte le linee di comunicazione. Oltre ad aggiornare sulla guerra in corso, Andrea Purgatori dedica un focus alla presenza delle spie in conflitti che hanno fatto la storia del secolo passato. Leggiamo le anticipazioni della serata.

Atlantide - La guerra e le spie: le anticipazioni della puntata

Andrea Purgatori si prepara a salutare i suoi fedeli telespettatori, ma prima di andare in vacanza ci lascia un’altra preziosa puntata del suo Atlantide. Il discorso verte prevalentemente su due argomenti, comunque comunicanti. Il primo è di strettissima attualità, ovvero la battaglia di Severodonetsk, dove in questi giorni le forze ucraine sono bloccate e accerchiate dall’esercito russo. Ogni via d’uscita dalla città è stata tagliata e i ponti tutti distrutti. Il secondo tema è suggerito dal sottotitolo di questa puntata: “La guerra e le spie”. Oltre al conflitto sul campo (quello che quotidianamente è documentato in tv e sui quotidiani) si combatte la cosiddetta battaglia della “zona grigia”: trattasi dal conflitto tra spie, collaborazionisti, uomini poco o per nulla noti ma talvolta decisivi per spostare le pedine della nostra Storia. Il programma ricorderà a tal proposito il decisivo ruolo che ebbero, nel corso dello scorso secolo, le organizzazioni segrete nell’ambito di alcuni conflitti bellici. Andrea Purgatori ne parla con Marco Ansaldo, Lorenzo Cremonesi, Diego Fabbri, Giampiero Massolo e Nello Scavo; in più, Mauro Biani, con la sua vignetta.

Dove vedere Atlantide stasera in tv (mercoledì 15 giugno)

La puntata di Atlantide dal titolo “La guerra e le spie” va in onda questa sera su La7 alle 21:15 ed è disponibile anche in diretta streaming sul sito ufficiale dell’emittente.