La vita privata di Enrico Montesano: dalla moglie ai figli ai No Vax

Vita privata e professionale di Enrico Montesano: attore, conduttore e comico dalla prolifica carriera, si mette in gioco come concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle. Ma cosa c’è da sapere su Enrico Montesano? Dal cinema alla televisione, dal teatro alla politica, dalle mogli ai figli, fino alle recenti polemiche No Vax.

Enrico Montesano nasce a Roma il 7 giugno 1945, figlio di Armando Montesano e Iolanda Braconi. Fin dall'epoca del trisnonno, la sua è una famiglia di teatranti. Probabilmente per questo, fin da giovanissimo si interessa al mondo della recitazione e fa il suo debutto assoluto nel 1966, quando recita per lo spettacolo Humor nero, diretto da Vittorio Metz al Teatro Goldoni. Nel giro di pochi anni fa il suo esordio nel cabaret e recita nel film Nel sole (1967), con Albano Carrisi, Romina Power, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. L'anno successivo arriva anche la prima apparizione televisiva, nello show con Raffaele Pisu Che domenica amici.

Quando torna a teatro fa l'esordio al Bagaglino con lo spettacolo "Tiette la Cica". E sia sul palcoscenico che in tv collabora con Gabriella Ferri: in coppia con lei lo vediamo in Rai nelle trasmissioni Dove sta Zazà e Mazzabubbù. Conduce poi uno dei primi show di Rai 2, Quantunque Io (1977). Al cinema, tra gli anni '70 e gli ’80 Enrico Montesano diventa uno dei volti simbolo della commedia italiana. Molto lunga la lista dei film di successo, tra i quali ricordiamo: Pane, burro e marmellata, Aragosta a colazione, Febbre da cavallo, Mi faccia causa,Il ladrone, Qua la mano, Culo e camicia, Il Conte Tacchia, Sing Sing, I picari, I due carabinieri, Noi uomini duri, Grand Hotel Excelsior, Grandi magazzini.

Dopo aver diretto e interpretato la serie tv Pazza famiglia, si dedica prevalentemente al teatro. Un'attività incessante e molto prolifica che, dal Rugantino (1978) al Monologo non autorizzato (2019-2020), gli ha dato tante soddisfazioni. Enrico Montesano sarà uno dei concorrenti della diciassettesima edizione di Ballando con le stelle, in partenza l'8 ottobre su Rai 1.

Enrico Montesano è stato fidanzato da giovane con la stilista Marina Spadafora: dalla loro lunga relazione è nato Mattia. Successivamente si è sposato con Tamara Moltrasia. I due hanno avuto tre figli: Lavina, Tommaso e Oliver. Naufragato il matrimonio, Montesano sposa nel 1992 Teresa Trisorio, dalla quale ha avuto due figli: Michele Enrico e Marco Valerio. L’attore è molto attivo su Instagram, dove ha una pagina ufficiale.

Enrico Montesano è stato politicamente impegnato, legato alla metà degli anni ‘70 al PSI e ad inizio '90 con il PDS di Achille Occhetto: con la Quercia fu eletto alle elezioni comunali del 1993 come consigliere comunale di Roma e nel 1994 come europarlamentare. Anche se anni dopo si avvicinò alla destra di Gianni Alemanno, sostenendolo come sindaco di Roma. Dopo aver prima appoggiato e poi parzialmente rinnegato il Movimento 5 stelle, di recente Enrico Montesano ha scatenato tante polemiche per essersi esposto apertamente contro le restrizioni adottate per combattere la pandemia di COVID-19. L'attore ha presenziato manifestazioni No Vax e ha pubblicato in rete clip che rasentano il negazionismo. Argomenti, questi, che torneranno per forza di cose alla ribalta anche a “Ballando con le stelle”.