Ballando con le stelle 2022: concorrenti, giuria, le notizie sul dance show di Rai1

Edizione numero 17 per Ballando con le Stelle, il talent condotto da Milly Carlucci che mettere alla prova il ritmo di alcuni personaggi famosi. Tra i nomi dei 13 concorrenti quelli di Gabriel Garko, Paola Barale, Enrico Montesano (la cui conferma nel programma ha suscitato molte critiche visto le posizioni no vax dell'attore), poi Lorenzo Biagiarelli fidanzato di Selvaggia Lucarelli e anche Iva Zanicchi.

Quando inizia Ballando con le Stelle e dove vederlo

Lo show di ballo prenderà il via l'8 ottobre, sarà come sempre visibile su Rai 1 a partire dalle 21:30. La padrona di casa sarà Milly Carlucci.

I giudici di Ballando con le Stelle 2022

Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto sono stati confermati anche per questa edizione di Ballando con le Stelle. Interessante notare come Lucarelli si troverà a dover giudicare il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli. Chissà se sarà spietata com'è stata in passato per alcuni concorrenti o se invece sarà più clemente.

Cambio importante per la giuria speciale: tornerà Alberto Matano, ma non Roberta Abruzzone che ha comunicato di aver lasciato lei il programma per altri impegni professionali. Ancora non è stato comunicato chi prenderà il suo posto. Per quanto riguarda la giuria popolare confermata Rossella Erra, che sarà affiancata da Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira: gli ex insegnanti infatti ricopriranno un ruolo diverso dopo l'addio con tanto di lacrime, dopo anni di collaborazione, andato in onda durante le ultime puntate della scorsa edizione.

I concorrenti di Ballando con le stelle 2022

A svelare i nomi dei concorrenti ci ha pensato il magazine Tv sorrisi e canzoni.