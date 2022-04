"Barbara d'Urso fuori da Mediaset: è la fine di un'era"

Anche "Pomeriggio 5", ultimo baluardo di Barbara d'Urso su Canale 5, sarebbe prossimo alla chiusura. E verso l'addio a Mediaset sarebbe la stessa conduttrice, il cui contratto scadrà a dicembre e, stando a quanto riporta Dagospia, non vedrà un rinnovo. "Ai piani alti, nei corridoi di Cologno Monzese, tra gli addetti ai lavori tutti sembrano conoscere il finale della lunga storia tra la conduttrice e il Biscione", si legge sul (sempre informatissimo) sito diretto da Roberto D'Agostino. "Dopo anni di tentativi andati a vuoto sarebbe arrivato il momento della parola fine", è la sentenza.

"A Carmelita sarà tolto anche lo studio di Pomeriggio 5", spiega il sito, che aveva anticipato la chiusura di Domenica Live e Live -Non è la D'Urso e che oggi racconta l'insoddisfazione dell'azienda per La Pupa e il Secchione Show, sia sul fronte ascolti che nel merito della trasmissione. E ancora: "A partire da inizio maggio il programma si trasferirà nello 'sgabuzzino' da cui vanno in onda anche Mattino 5, Tg4, Studio Aperto e TgCom24, notizia non accolta bene dalla all news diretta da Paolo Liguori".