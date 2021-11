"Ben: Respira", il trailer e le cose da sapere del documentario Prime Video su Benji Mascolo

Per chi ha più di 30-35 anni, il nome di Benjamin Mascolo può essere semisconosciuto, o al massimo legato a una vaga conoscenza del duo musciale Benji & Fede, di cui era ovviamente uno dei due membri (l'altro è Federico Rossi) fino allo scioglimento della band avvenuto un anno fa.

Ma per moltissimi giovani, B3N (il suo nome d'arte da solista) è stato e continua a essere un idolo musicale e non solo. Ora, per provare a colmare questo gap generazionale, su Prime Video arriva B3N: Reaspira, film documentario sulla vita dell'artista italo-australiano (per parte di madre) Benjamin. Ecco quindi il trailer e le cose da sapere sul documentario Amazon Original.

Quando esce B3N: Respira su Prime Video

Ben: Respira sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire da venerdì 12 novembre.

Di cosa parla il documentario su B3N

Il documentario partirà dall’esperienza traumatica della malattia che ha colpito Benjamin, che si chiama istiocitosi polmonare a cellule di Langerhans, una sindrome molto rara per la quale alcune cellule, denominate istiociti (tipi di globuli bianchi), proliferano nei polmoni causando soprattutto tosse e difficoltà respiratorie.

E così già si spiega il perché il doc si chiami appunto B3N: Respira, e perché Benjamin, nel percorso di cura, si prefigga con tanta determinazione l'obiettivo di correre una maratona.

Più in generale, come spiegano da Amazon, "il docu-film svelerà le sue ambizioni, le difficoltà e gli ostacoli che ha incontrato nel suo percorso per raggiungere un sogno, ma anche la sua determinazione e forza di volontà per superarli, raccontando anche le sue relazioni più profonde e i valori a lui più vicini, come l’amicizia, la famiglia, l’amore.

Ben: Respira porterà gli spettatori in un lungo viaggio fra l’Italia, Los Angeles e New York, attraverso la vita di uno dei più talentuosi giovani artisti italiani, raccontandone le sfide, i successi e i sogni".

Chi c'è in B3N: Respira

Nel cast, accanto al cantante conosciuto e amato con il nome d’arte B3N, anche la sua futura moglie, l'attrice, cantante e regista americana Bella Thorne. Ovviamente ci sarà anche la presenza di Fede, l'amico fraterno di Benji, al quale qualche mese fa ha dedicato una specie di "lettera d'amore". E chissà se si vedrà anche Francesco Facchinetti, aggredito recentemente da Conor McGregor e invitato dall'amico Ben a denunciare la violenza del lottatore.

Il trailer del docu-film su Benji

Ben: Respira è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production - una società di Leone Film Group - e diretto da Gianluigi Carella. Amazon Prime Video Italia ha pubblicato il trailer ufficiale del documentario.