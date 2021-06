Chi è Beppe Convertini, nuovo conduttore di Uno weekend: carriera, vita privata e il gossip sulle sue relazioni

Beppe Convertini è il nuovo conduttore di Uno weekend insieme a Anna Falchi. Il programma andrà in onda sabato (dalle ore 08.30 alle 10.30) e domenica (dalle ore 08.20 alle 09.30) su Rai 1, prima puntata il 3 luglio.

Chi è Beppe Convertini, carriera

Beppe Convertini è un volto noto di mamma Rai, è un conduttore tv, ma è anche attore di teatro e tv, in molti lo ricorderanno per le sue parti in Vivere e Le tre rose di Eva. Vanta la fascia come Più bello d'Italia. Quest'estate condurrà con Anna Falchi Uno weekend.

Nell’estate 2019 ha condotto La vita in diretta estate con Lisa Marzoli e nell'estate 2020 ha condotto C’è tempo per sempre con Anna Falchi e ha condotto Linea Verde per il secondo anno consecutivo con Ingrid Muccitelli.

Chi è Beppe Convertini, vita privata

Beppe Convertini è nato a Martina Franca, in provincia di Taranto, il 20 luglio del 1971. Il conduttore tv è stato spesso assocciato a donne dello spettacolo, ma nessuna di queste presunte relazioni è stata mai confermata. Nel 2008 è stato sulle prime pagine dei rotocalchi per una relazione, mai smentita, con il cantante lirico Giovanni Cavarretta (era stato lo stesso lirico a confidare la presunta relazione). Convertini anni dopo a Diva e Donna, ha confidato: "Di questo non voglio parlare. Posso solo dirti solo che l’amore non distingue, non discrimina, insegue le sue leggi!".