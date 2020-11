Blue Phelix, il concorrente gender fluid eliminato da X Factor: “I giudici non mi hanno aiutato”

L’esperienza di Francesco Franco, in arte Blue Phelix, a ‘X Factor’ è finita giovedì 19 novembre 2020, lasciando un po’ di amarezza nel concorrente 22enne genderqueer che non ha avuto paura di nascondere la sua sessualità fluida.

“In Italia non siamo pronti. Ci vuole ancora tanto coraggio per salire sul palco ed essere se stessi. Francesco ha dato a tanti ragazzi e ragazze il coraggio di mostrarsi senza paura delle porcate che ancora qualcuno nel 2020 si permette di dire”, aveva commentato in diretta la coach Emma Marrone subito dopo l’eliminazione al televoto del ragazzo che oggi, in un’intervista al Corriere della Sera, ha ripercorso la sua avventura nel talent show di Sky.

“Non mi sento di dire che sia stata un’eliminazione dovuta ai pregiudizi. Non voglio generalizzare, né puntare il dito contro nessuno. Questo è semplicemente un gioco e al tavolo dei giudici prevalgono determinate dinamiche che hanno fatto la dif ferenza”, ha spiegato il cantante: “Ognuno di loro mette in atto strategie e tattiche per portare in alto i concorrenti della sua squadra, cerca di trovare il pelo nell’uovo per esaltare i suoi contatti, ognuno di loro ha detto qualcosa che non mi ha aiutato a farmi apprezzare come potevo e penso che le critiche artistiche che mi hanno rivolto alla fine sono entrate nella testa della gente. In fondo X Factor è un gioco e non sempre rispetta la realtà: se vieni eliminato non vuol dire che sei meno bravo degli altri”.

Perché si chiama “Blue Phelix”

Francesco Franco ha spiegato anche di aver scelto di chiamarsi Blue Phelix che vuol dire “triste felice” per l’ossimoro tra due parole che lo rappresentano. “In verità non sono così triste forse perché un po’ me l’aspettavo, ero già andato in ballottaggio la settimana scorsa e quindi in un certo senso ero preparato”, ha aggiunto a proposito dell’esito del percorso televisivo che comunque non avvilisce il sogno di continuare a fare musica.

“Da quando sono piccolo il mio obiettivo è fare musica, trasformare la mia passione in professione”, confidato il ragazzo nato a Bari e cresciuto a Livorno, dove, durante l’adolescenza, ha avuto modo di scoprire la sua sessualità gender fluid: “Avevo paura, ero timoroso, avevo 15 anni, un’età delicata. Ma i miei genitori (la mamma veterinaria, il papà fisioterapista) sono persone che hanno studiato, sono molto aperte, non mi hanno ostacolato, anzi mi hanno sempre sostenuto e aiutato”.

“A casa tua ci sono altri cogl**ni?”, Emma sbotta in pubblico per difendere Francesco

Nei giorni scorsi Emma Marrone era intervenuta sui social per difendere il Blue Phelix dal commento spregevole di un hater.

"Baby Blue e il suo bro – aveva scritto l'artista a corredo di uno scatto d'infanzia che lo ritraeva insieme al fratello minore - Oggi condivido questa vecchia foto con il mio fratellone perché il nostro è un legame speciale, a volte conflittuale, ma molto forte. Anche se in questo momento siamo distanti, la mia forza è anche la sua". Pronto l’intervento dell’odiatore: "Ah, ma tutti e due fr*ci?". Parole che non hanno lasciato indifferente la coach Emma, da sempre in prima linea contro le discriminazioni: "Invece a casa tua, oltre a te, ci sono altri cog*ioni?", ha replicato in un tweet che ha fatto presto il giro della rete.