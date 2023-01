Cake Star: la pasticceria Fede è la stella di Modica

Come ogni venerdì, anche il 13 gennaio Damiano Carrara e Tommaso Foglia sono partiti per il loro viaggio alla ricerca delle migliori pasticcerie d'Italia. Questa volta Cake Star - Pasticcerie in sfida - che anche per il 2023 si è confermato tra i programmi di punta di Real Time - ha fatto tappa a Modica, la capitale siciliana del cioccolato. E proprio è stato protagonista indiscusso, tra tradizione e innovaazione, della puntata. A sfidarsi tre pasticcerie storice della città (....), che hanno dato il meglio di sé per conquistare i palati sempre più esigenti dei due giudici e ottenere il tanto ambito trofeo. Conosciamo quindi i tre pasticceri in gara e scopriamo chi di loro ha portato a casa la vittoria.

Francesca, Caffè Infante

La proprietaria del Caffè Infante, locale moderno nel cuore di Modica, è fiera di aver portato l'innovazione nella sua città. Anche nei suoi dolci, ovviamente, non può mancare il cioccolato, sempre protagonista. Ma, come racconta la stessa Francesca, la tradizione non basta. La sua è un'idea contemporanea di pasticceria, per "dare una svecchiata a questa città e ai classici dolci siciliani".

Antonello, pasticceria Adamo

Con il suo caffè nella zona più centrale e turistica di Modica, il secondo concorrente di Cake Star si distingue dagli avversari per una specialità in particolare: il gelato. Antonello è infatti "campione di gelato", come racconta lui stesso: i suoi coni sono richiestissimi in tutta Modica e non solo. Non da meno, però, anche i suoi dolci, che rispettano in pieno la tradizione siciliana.

Giorgio, pasticceria Fede

"Trenta metri di vetrine, ma dove le avete mai viste?". Si presenta così il primo pasticcere in gara. Giorgio, titolare della pasticceria Fede. Anche quest'ultima situata a Modica alta, fa della tradizione siciliana (e dell'abbondanza di dolci) il suo punto di forza. Si definisce il "re delle impanatiglie", dei dolcetti tipici di Modica che hanno a loro interno un ingrediente speciale: la carne.

Il vincitore è Giorgio

Dopo gli assaggi e le votazioni di concorrenti e giudici, il fatidico momento è arrivato: dopo aver svelato i propri voti, Damiano Carrara e Tommaso Foglia hanno decretato che la Cake Star di Modica è Giorgio della pasticceria Fede.