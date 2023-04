Domenica In, Carolyn Smith e il regalo a Mara Venier. Poi il racconto: "Per la prima volta ho avuto gli attacchi di panico"

Carolyn Smith è uno dei volti più noti della tv italiana, scozzese d'origine e italiana d'adozione è cresciuta con dei genitori che hanno sempre ballato e che le hanno trasmesso la passione che l'ha portata a diventare, dal 2007, la presidente della giuria di Ballando con le stelle. Carolyn è una ballerina e coreografa e ha fondato la sua scuola di danza, la Carolyn Smith Dance Academy, che ha sedi sparse in Italiana. Di questo della lotta contro il tumore, che purtroppo è tornato, e della sua carriera ha parlato a Domenica In ospite di Mara Venier.

Il suo ritorno nel salotto dell'amica è stata per lei dell'occasione di portare un dono a Zia Mara. Una collana per Carolyn molto preziosa e che ha voluto regalare alla conduttrice. "Non mi sento le mani, quindi ho bisogno di aiuto" ha spiegato Carolyn mentre stava aprendo la chiusura della collanina e la porge a Venier. La conduttrice per indossarla chiede aiuto a due collaboratori e alla fine è riuscita ad indossarla. È stato un momento molto dolce e intimo e il pubblico non ha potuto far altro che applaudire.

Il racconto del ritorno della malattia

"Dal 2015 combatto, sto entrando nell'ottavo anno - ha spiegato la ballerina -. Hanno trovato questa nuova cura e speriamo che questa volta lo uccida, anche se ci sono stati momenti un po' così così, c'è bisogno della speranza. Per la prima volta ho toccato il fondo, ma per me è stato come un lancio. Il momento più brutto è stato ad agosto scorso e in quell'occasione videro che c'era qualcosa, ma non pensavo che fossero tumore". I dottori le dissero di fare degli accertamenti ma lei chiese di aspettare, voleva godersi Ballando con le stelle: "Prima di Ballando dovevo fare un controllo, poi mi hanno tolto il port e poi dopo Capodanno ho fatto la tac e la pet e ho scoperto che è tornato. È sempre lì, per fortuna, non va in giro. Però non se ne va, ma con questa nuova cura spero che troviamo una soluzione".

"Te sei una leonessa" le dice Mara Venier e le sue si scambiano uno sguardo di estrema complicità. "Sapere di questo ritorno, ho avuto un crollo, per la prima volta ho avuto gli attacchi di panico. Ho avuto paura di non farcela, mi è venuta la paura degli spazi chiusi. Prima di Ballando ho scoperto che non avrei potuto più fare la radioterapia e la chemioterapia e questo mi ha creato ansia, perché mi sono detta e se torna cosa faccio?". "Poi mi sono lasciata andare, io non mostro mai le mie paure, ma questa volta mi sono lasciata andare".

"Avrei dovuto iniziare i trattamenti prima di Ballando perché avevo dei progetti, dei lavori da fare e non volevo che nessuno sapesse. Quindi ho condensato sei mesi di lavoro in uno e l'otto marzo ho fatto la prima seduta".

La storia d'amore con Tino

Carolyn e Ernestino Michielotto sono fidanzati dal settembre dell'89 poi si sono sposati nel 1997. "Lui prima non riusciva a entrare in un ospedale, adesso è migliorato molto. Io devo sostenerlo spesso perché ha paura. Ma gli sono grata, mi è sempre vicino, moltissimo" ha dichiarato Carolyn sul marito. I due condividono la vita insieme ai loro cani e Smith in più di un'occasione ha parlato di quanto si sia sentita amata dalla famiglia e dagli amici, ma i suoi cuccioli le sono stati incredibilmente vicini. "Si accorgevano sempre quando qualcosa non andava, ogni volta che uno di loro mi annusava in un modo diverso c'era un'infezione di circolo.

Con Tino, così lo chiama, hanno un rapporto speciale e di complicità, sono l'uno la spalla dall'altra, ma Carolyn riesce a mostrargli sempre tutta la sua sofferenza, ha paura di farlo stare male e così la ballerina ha chiesto a Venier di lanciare un appello a suo marito: "Lascia che si sfoghi, cerca di sollevarle il morale, di farla ridere. Sii forte".