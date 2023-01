C'è posta per te: Padre e figlio non si parlano più, ma è la giovane Giulia a incantare il pubblico

Una famiglia come tante che però si frantuma lentamente, dopo che Salvatore si lega alla sua nuova compagna Simona, mentre il figlio Alessio e la compagna Veronica prendono strade diverse.

La storia di Salvatore, Alessio e Giulia

E’ il 2017 quando Salvatore si ritrova a vivere da solo con i suoi 3 figli dopo la scomparsa della moglie. La solitudine lo porta ad iniziare un rapporto di amicizia con Simona, che dopo qualche tempo diventa la sua nuova compagna. Una relazione che lo stesso Salvatore ha paura di raccontare, spaventato dall’eventuale reazione negativa dei figli. Quando trova il coraggio lo racconta a Giulia, la figlia tredicenne, la quale accetta Simona fin fa subito vedendo in lei un nuovo sostegno e non un tentativo di sostituzione della mamma. Incoraggiato dalla reazione della figlia più piccola, Salvatore prova a parlare anche con Alessio ma da parte sua trova un muro; infatti, il figlio accusa il padre di aver avuto troppa fretta nel voler voltar pagina, senza portare rispetto alla mamma e per questo dopo numerosi episodi di litigi non vuole più nessun tipo di contatto con lui. Il rapporto tra i due si interrompe drasticamente quando Salvatore si presenta sotto casa di Alessio e della sua compagna Veronica, insultando lei e minacciando lui per via di un futile motivo (il motorino prestato).

Le scuse di Salvatore all’apertura della busta

Salvatore inizia chiedendo scusa per tutti i comportamenti avuti durante i litigi e presenta Simona, la quale ci tiene a specificare di essere li perché ci tiene alla riunione della famiglia e promette di comportarsi bene come ha fatto con Giulia, da nuova compagna del padre e non da nuova mamma. Tuttavia è la compagna di Alessio, Veronica, quella tra i due che di più si oppone al ricongiungimento tra padre e figlio, per via di quel brutto litigio avuto mesi prima. Simona, l'attuale compagna di Salvatore, e Maria, provano a far ragionare i due, ma è l'intervento della giovane Giulia a incantare tutti per la grande prova di maturità dimostrata dalla giovane ragazza. Nonostante le accuse di Alessio e Veronica, che recriminavano un allontamento da parte di Giulia dopo la morte della madre, la richiesta della sorella di Alessio di seppellire ogni ascia di guerra e riavvicinarsi sorprende e commuove tutti.



L'intervento di Maria e la riappacificazione

Maria: "Tuo papà non sarà come tua mamma, ma è pur sempre tuo papà". Nonostante all’inizio sia molto arrabbiato, con il passare dei minuti Alessio si scioglie e parlando con Maria trova le risposte che forse cercava da suo padre. “Come si è comportata Simona con voi figli?” chiede Maria ad Alessio. “Bene risponde lui, io di lei non posso lamentarmi”. “Io lo so che hai fatto fatica a non rispondere ai messaggi, perché si vede che sei buono” incalza Maria, facendo capire al giovane quanto è ancora forte il legame con suo papà. Alla fine la padrona di casa ricorda ad Alessio che suo padre non sarà mai come sua mamma ma è pur sempre suo padre e in quanto tale merita un perdono. Grazie a queste ultime parole e alla collaborazione della sua fidanzata Veronica, Alessio si decide ad aprire la busta e riabbraccia finalmente suo padre, la sorellina Giulia e Simona.