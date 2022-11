Che tempo che fa: Timothée Chalamet e gli altri ospiti di stasera

Oggi, 13 novembre, Fabio Fazio ospita a “Che tempo che fa” Timothée Chalamet e Luca Guadagnino, rispettivamente attore e regista di “Bones And All”, in uscita nelle sale il prossimo 23 novembre. Intervengono inoltre l’allenatore ed ex calciatore Carlo Ancelotti, Vittorio Sgarbi, Geppi Cucciari, David Quammen e il cestista Nicolò Melli.

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti del 13 novembre 2022

L’attore canadese Timothée Chalamet e il regista Luca Guadagnino sono ospiti della puntata del 13 novembre di "Che tempo che fa". L’occasione di questa intervista è l’uscita del film “Bones and All”. Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha vinto il Leone d’Argento per la miglior regia, la pellicola riunisce regista e protagonista di “Chiamami col tuo nome” ed esce nelle nostre sale il 23 novembre.

Altro atteso ospite è Carlo Ancelotti, lo scorso maggio vincitore con il Real Madrid della Champions League e primo allenatore a vincere lo scudetto nei 5 principali campionati europei.

Fabio Fazio intervista anche Vittorio Sgarbi, nuovo sottosegretario al Ministero della Cultura; David Quammen, divulgatore scientifico che presenta il suo nuovo saggio: “Senza respiro – La corsa della scienza per sconfiggere un virus letale”; il virologo Roberto Burioni; il medico e accademico Franco Locatelli; il giornalista Paolo Mieli; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; Nello Scavo, inviato di Avvenire; Ilario Piagnerelli, inviato Rai dall’Ucraina.



Immancabili la parentesi comico-satirica di Luciana Littizzetto e le introduzioni agli ospiti di Filippa Lagerback. “Che tempo che fa” chiude le puntate con il “Tavolo”, momento dove Fabio Fazio ritrova i suoi ospiti fissi: Nino Frassica, Gigi Marzullo, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Questa settimana sono presenti anche Rocco Hunt; Geppi Cucciari; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni; Simona Ventura; Nicolò Melli, capitano della squadra di basket Olimpia Milano.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 13 novembre 2022)

Le nuova puntata stagionale di Che tempo che fa va in onda domenica 13 novembre su Rai 3, a partire dalle 20. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.