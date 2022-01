Chi è Antonio Quarta di Matrimonio a Prima Vista: età, lavoro e vita privata

Giunto alla sua nona edizione, Matrimonio a prima vista torna in prima serata su Real Time a partire da mercoledì 16 febbraio. Confermati gli esperti Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto, scopriamo di più sui 6 nuovi single protagonisti di questa stagione. E, in particolare, su chi è il concorrente Antonio Quarta, dalla vita privata a quella profesisonale.

Chi è Antonio Quarta

Salentino doc, Antonio Quarta è nato a Castrì di Lecce e fa il rappresentante farmaceutico. Ai microfoni del programma si definisce come una persona estremamente legata alla famiglia e soprattutto alla sorella, vero e proprio punto di riferimento. Grande appassionato di equitazione, in passato l’ha praticata a livello agonistico, ha lavorato con il padre in un maneggio ed è anche istruttore.

Dopo aver riscoperto il piacere di trascorrere del tempo con gli amici, il 29enne si trova bene nel suo piccolo paesino in provincia di Lecce che, con poco più di 2000 abitanti, crea un’atmosfera quasi “familiare” tra i concittadini. Pieno di allegria ma anche di affetto da condividere, Antonio dice di sentirsi pronto a innamorarsi ed è in cerca dell’anima gemella: che si tratti proprio di Giorgia?

Matrimonio a prima vista: format e cast

Nato dal format Married at First Sight, successo globale da quasi dieci anni, Matrimonio a prima vista giunge alla sua nona edizione. 6 concorrenti che non si conoscono e non si sono mai visti vengono abbinati in 3 coppie il giorno del loro matrimonio: la coppia avrà 5 settimane di convivenza per decidere se proseguire il matrimonio o divorziare.

Oltre ad Antonio, gli altri single di questa stagione sono Gianluca, Cristina, Giorgia Rosati, Giorgia Bracco e Mattia.

Gli esperti che aiuteranno le coppie in questo tortuoso percorso sono i confermatissimi Mario Abis, sociologo, Nada Loffredi, sessuologa e psicoterapeuta, e Andrea Favaretto, life coach.

Quando inizia e dove vederlo in tv

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista inizia mercoledì 16 febbraio in prima serata su Real Time (canale 31) e in streaming sul sito ufficiale per un totale di 9 episodi.