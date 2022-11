Chi ha venduto la Coppa del Mondo?, stasera in tv lo speciale: le anticipazioni

Alla vigilia del calcio d’inizio di Qatar 2022 il canale Nove trasmette uno speciale dal titolo “Chi ha venduto la Coppa del Mondo?”. Dietro alla organizzazione di un evento di caratura internazionale girano, come noto, quantità enormi di denaro. Mai come stavolta, però, la corruzione ha avuto un’importanza capitale. Scopriamo la storia di questo documentario.

Chi ha venduto la Coppa del Mondo?, le anticipazioni

Il 20 novembre 2022 sarà caratterizzato dal calcio d’inizio del ventiduesimo mondiale di calcio. La partita inaugurale sarà quella tra la nazionale padrona di casa e l’Ecuador. In attesa del calcio giocato, di rado ci siamo trovati dinanzi ad una manifestazione sportiva tanto discussa ben prima dell’inaugurazione ufficiale. Di certo siamo dinanzi ad una nazione piccola (con circa 2.350.000 abitanti) e senza alcuna tradizione calcistica. Perché, allora, i Mondiali di calcio sono stati assegnati a questo piccolo stato? Il documentario proposto oggi, 19 novembre, dal canale Nove risponde a questo quesito affondando le mani nei potenti giochi politici, nella corruzione e nei subdoli accordi. Con interviste e testimonianze inedite (ascolteremo anche la voce di Sepp Blatter, l’ex-presidente della Fifa), si sottolinea che alla base di questa scelta non ci sono meriti sportivi, ma un sistema particolarmente complesso e probabilmente non del tutto decifrabile. Pur di permettere al Qatar di ospitare i mondiali di calcio, il “sistema” ha scombussolato l’intera stagione calcistica, con inedite e ampie pause dei campionati di calcio nazionali. I problemi e i drammi successivi all’annuncio del Qatar come sede dei mondiali di calcio vanno dallo sfruttamento dei lavoratori (molti operai hanno perso la vita durante la costruzione di stadi ed edifici pronti ad accogliere l’evento) a dichiarazioni infelici da parte di eminenze locali (diritti umani, parità dei sessi).

Dove vedere Chi ha venduto la Coppa del Mondo? (19 novembre)

Lo speciale “Chi ha venduto la Coppa del Mondo?” va in onda oggi, 19 novembre, dalle 21:25 su Nove. Il programma è visibile anche in live streaming sul sito ufficiale del canale.