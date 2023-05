Chicago Fire 10, da stasera in tv le nuove puntate: le anticipazioni

A partire da giovedì 26 maggio, a partire dalle 21.20, Italia 1 propone le puntate inedite della serie televisiva "Chicago Fire", ripartendo da dove l'avevamo lasciata lo scorso anno: quelli che vanno in onda questa sera sono il decimo e l'undicesimo episodio della stagione numero 10 della serie, che continua a seguire le disavventure dei vigili del fuoco di Chicago.

Chicago Fire 10: anticipazioni episodi 10x10 e 10x11

Così come accaduto la scorsa estate - ma stavolta in leggero anticipo - Italia 1 riprende la programmazione della serie televisiva statunitense "Chicago Fire". Un successo che ha generato due spin-off: "Chicago Med" (in onda oggi in seconda serata, al termine di "Chicago Fire") e "Chicago P.D. (che riprende venerdì 2 giugno). Il filo del discorso riprende esattamente dove l'avevamo lasciato, con la messa in onda del decimo e dell'undicesimo episodio della decima stagione. La programmazione da parte di Italia 1 andrà avanti per l'intera estate, con la messa in onda dell'undicesima stagione della serie.

Oggi, giovedì 25 maggio, "Chicago Fire" riparte con l'episodio dal titolo “Ritorno esplosivo”. La trama segue Kidd, che, di ritorno in caserma, ha un dialogo con Severide e a Boden dove manifesta la volontà di voler diventare tenente. Al contempo ha timore nel fare questo passo, consapevole che la sua vita finirà con il cambiare radicalmente. Decide dunque di aspettare altro tempo. Nel frattempo Ritter è impegnato con un incendio in una galleria: il suo intervento salva Dillon, un giovane poliziotto che ha assistito alla morte di un camionista, vittima di un drammatico incidente.

Il secondo episodio della serata - e undicesimo stagionale - ha come titolo “Tra due fuochi”. Già preoccupato per la sua posizione nella Squadra 51, Pelham viene adesso accusato di aver provocato il ferimento di un vigile del fuoco durante un'emergenza. Anche se una telefonata fa intendere che la colpa è da attribuire esclusivamente a lui, si capisce che in realtà sono tanti i dettagli poco chiari e bisogna capire cosa sia realmente accaduto. Boden comincia a indagare a fondo nel passato dei commissari antincendio. Intanto Violet riceve un premio per eroismo da Hawkins, e comincia a credere che il gesto sia dettato da sentimenti che l'uomo nutre nei suoi confronti. Per finire, Brett riceve una visita a sorpresa da Scott e sua sorella Amelia.

Dove e quando vedere Chicago Fire 10 (25 maggio 2023)

I nuovi episodi di Chicago Fire 10 vanno in onda oggi, 25 maggio 2023, dalle 21.20 su Italia. Le puntate della serie sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.