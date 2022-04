Circeo: attori, regista e quando va in onda la serie sul massacro che cambiò l’Italia

Il massacro del Circeo, uno degli eventi di cronaca nera più efferati della storia italiana, sta per diventare una serie tv firmata Rai Fiction e Paramount+. Partendo dall’orribile delitto del 1975, il serial racconta tutte le fasi del processo, svelando l’impatto devastante che ebbe sull’opinione pubblica dell’epoca e sulla crescita del movimento femminista italiano: ecco alcune anticipazioni su trama, regia, cast e periodo d’uscita.

Il massacro del Circeo: la storia

Grazie anche al libro La scuola cattolica di Edoardo Albinati (vincitore nel 2016 del Premio Strega), da cui è stato tratto nel 2021 un film omonimo, in anni recenti i mezzi di comunicazione hanno più volte ricordato il massacro di Circeo del 1975, avvenimento che scosse profondamente la società italiana dell’epoca. I fatti sono noti ai più: si tratta di eventi avvenuti a San Felice Circeo (litorale pontino) tra il 29 e il 30 settembre 1975. Due amiche, Donatella e Rosaria, furono attirate con l'inganno e poi torturate da tre ragazzi in una villa di proprietà dei genitori di uno di loro. Rosaria morì, mentre Donatella riuscì a fuggire miracolosamente. Quest'ultima finì con il diventare un simbolo per i movimenti femministi.

Le anticipazioni della serie: attori, regista, curiosità

Dopo La scuola cattolica, film di Stefano Mordini che ha diviso critica e pubblico, il massacro di Circeo giunge in tv: le riprese della miniserie sono in corso a Roma e dintorni e si avviano alla conclusione. Sappiamo con certezza che gli episodi previsti sono sei e che ognuno avrà una durata di circa 50 minuti. La regia è affidata ad Andrea Molaioli, autore del film La ragazza del lago e regista di alcuni episodi delle serie tv Suburra, Bella da morire e Fedeltà. La serie ci presenta i personaggi protagonisti della cronaca del Circeo, ma arricchisce il racconto con figure di fantasia: tra le protagoniste troviamo infatti Teresa Capogrossi (personaggio fittizio), interpretata da Greta Scarano, avvocato giovane che si prenderà cura di Donatella, dimostrando di poter vincere il processo e modificare la legge che fino a quel momento considerava lo stupro un'offesa alla pubblica morale e non un crimine contro la persona. Oltre a un cast di giovani attori, sappiamo che tra gli interpreti di Circeo ci saranno Enrico Ianniello, nel ruolo dell’avvocato Fausto Tarsitiello, e Pia Lancillotti, nei panni di Tina Lagostena Bassi (definita l’avvocato delle donne).

Circeo, quando va in onda

Al momento la miniserie Circeo non ha ancora una data di messa in onda ufficiale. La miniserie sarà presumibilmente trasmessa tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.