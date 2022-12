Con l’aiuto del cielo, questa sera la quarta puntata: le anticipazioni

Oggi, 16 dicembre, va in onda la quarta puntata della miniserie francobelga “Con l’aiuto del cielo”. Per l’occasione cambia il giorno della messa in onda che, da martedì, passa a venerdì, sempre su Canale 5. Un uomo viene trovato senza vita su un sentiero generalmente attraversato da pellegrini. Per le indagini Elli chiede aiuto a Clément.

Con l’aiuto del cielo: le anticipazioni del 16 dicembre

La quarta puntata della miniserie “Con l’aiuto del cielo” ha come titolo “Un lungo cammino”.

La vittima dell’odierno episodio è Éric Massol, proprietario di un cottage. Qualcuno gli ha sparato e il corpo dell’uomo viene trovato senza vita lungo la strada generalmente attraversata per dei pellegrinaggi. Nel cottage hanno dormito sei escursionisti che, interrogati, non riescono ad essere d’aiuto alle indagini. Elli comincia così a guardarsi intorno, ma c’è un problema di base: i suoi interrogatori non metterebbero a proprio agio i pellegrini ed ha così un’idea tanto ovvia quanto efficace: chiedere aiuto a Clément, che con il suo straordinario fiuto potrebbe scoprire la verità. Il giovane seminarista accompagna così un gruppo di persone a Valmagne. Strada facendo Clément nota uno strano comportamento da parte di una persona.

Elli deve inoltre occuparsi anche di sue faccende private. Accanto alla nuora di Massol, fa una scoperta riguardante i suoi genitori, morti 15 anni prima.

Dove vedere “Con l’aiuto del cielo” in tv e in streaming (16 dicembre 2022)

La quarta puntata di “Con l’aiuto del cielo” va in onda venerdì 16 dicembre su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.