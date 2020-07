'Così è la vita', quarto appuntamento con il programma di Rai 3 condotto da Francesca Fialdini

Quarto appuntamento di “Così è la vita”, il nuovo factual di Rai 3 prodotto da Stand by me e condotto da Francesca Fialdini, in onda domenica 26 luglio alle 20.30. In questo periodo così difficile è stata riscoperta la bellezza delle piccole cose quotidiane, semplici, essenziali. Tra queste c’è la voglia di condividere i propri racconti: le vite sono diverse l’una dall’altra, ma sono anche legate da uno stesso filo rosso che unisce, perché la storia di ognuno di noi è la storia di tutti gli italiani.

Un tema diverso per ogni puntata

Così è la vita, fatta di piccoli momenti straordinari da condividere: amori travolgenti, avventure, nostalgia, allegria, difficoltà e ostacoli da superare. Il nostro patrimonio culturale siamo noi, con le nostre storie, i nostri ricordi, le nostre emozioni. In ogni episodio varie coppie, di età diversa, raccontano dalle loro case un momento importante della loro vita, seguendo il tema della puntata: “Il colpo di fulmine”, “Non è mai troppo tardi”, “Matrimoni all’italiana”, “Gli ostacoli del cuore”, “Travagli e dolci attese”, “Le regole dell’attrazione”. Un collage di aneddoti che ritrae le mille sfaccettature di ogni tematica. Francesca Fialdini tiene le fila del racconto tra emozioni, ricordi, aneddoti. Ogni volta che le diverse coppie raccontano una storia, è infatti come se aprissero la finestra della loro casa, della loro vita, dei loro momenti ordinari e, a volte, straordinari.

L'appuntamento di domenica 26 luglio

Questa settimana ogni coppia racconta la propria esperienza di genitori: dalla ricerca di un figlio al test di gravidanza fino alla nascita, passando anche per adozioni, fecondazioni assistite e parti gemellari.“Così è la vita” è un programma scritto da Tommaso Vecchio, Claudio Moretti, Leyla Monanni, Andrea Felici. Regia di Claudio Pisano, Emanuele Pisano.