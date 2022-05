Cucine da incubo 8 con Antonino Cannavacciuolo: le anticipazioni dell'ultima puntata

Sesto e ultimo appuntamento con l’ottava stagione di Cucine da incubo. Questa settimana siamo a Roma, città dalle illimitate prelibatezze gastronomiche. Ai tre scalini è il nome della trattoria che Carmelo e Rita hanno aperto nel 2001. Aiutati dai figli Valerio e Antonella, sono vittime di idee antiquate e difficoltà nel prendere decisioni. L’intervento di Antonino Cannavacciuolo giunge al momento giusto. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Cucine da incubo 8: anticipazioni dell'ultima puntata 8 maggio

La sesta (e ultima) puntata dell’ottava edizione di Cucine da incubo fa tappa a Roma. Ed è proprio nella Capitale che nel 2001 Carmelo e Rita si buttano a capofitto nella ristorazione e più precisamente aprono “Ai tre scalini”, una trattoria che vuole proporre ai clienti una buona cucina tradizionale, con l’uomo che si occupa dei piatti e con la donna responsabile di sala; in più ci sono i due figli della coppia, Antonella e Valerio, che danno una mano ai genitori. Inizialmente le cose sembravano andare bene: Carmelo era un padrone di casa che sapeva come coccolare i suoi clienti, grazie anche a tanti buoni sapori. Con il passare degli anni, però, tutto è gradualmente peggiorato: Valerio ha imparato a fare le pizze e Antonella a occuparsi del servizio in sala ma purtroppo ai figli, pur cresciuti, non viene permesso di rivitalizzare il locale. Le innovazioni soccombono alle vecchie direttive dei proprietari, prigionieri di un menù troppo ricco ma senza raffinatezze e da una difficoltà nel prendere decisioni. Ai tre scalini ha urgente bisogno dell’intervento di chef Cannavacciuolo, ma anche di una ristrutturazione completa in grado di dare una decisa rinfrescata alla location.

Dove vedere Cucine da incubo questa sera (domenica 8 maggio)

L’ultima puntata stagionale di Cucine da incubo va in onda stasera alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.