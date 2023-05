Da noi... a ruota libera: Rocío Muñoz Morales e gli altri ospiti di oggi

Francesca Fialdini torna nel pomeriggio domenicale di Rai 1: oggi, 28 maggio 2023, a partire dalle 17.20, ci aspetta con una nuova puntata di “Da noi… a ruota libera”, che mescola storie di personaggi famosi a quelle di persone comuni, capaci di far girare per il verso giusto la ruota della vita.

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 28 maggio

Terminata la "Domenica In" di Mara Venier, Rai 1 trasmette dalle 17.20 una nuova puntata di "Da noi... a ruota libera", il programma condotto da Francesca Fialdini, che ospita ogni domenica personaggi famosi o meno, che si raccontano attraverso intense interviste a cuore aperto. Le trame dell'esistenza possono talvolta intraprendere strade buie, ma con forza e determinazione gli ospiti hanno saputo far girare il circolo degli eventi per il verso giusto.

Prima ospite dell'odierna puntata di "Da noi... a ruota libera" è Rocío Muñoz Morales: attrice e conduttrice, affianca Massimo Ranieri nello show televisivo “Tutti i sogni ancora in volo”, in onda in due puntate trasmesse il 26 maggio e il 2 giugno in prima serata. L'attrice spagnola parla anche della sua storia d'amore con Raoul Bova, con il quale ha avuto due figlie: Luna e Alma.

La Fialdini dialoga poi con Michele Guardì, storico e importante autore e regista di importanti programmi Rai: ha da anni legato il suo nome a "I fatti vostri", ma ha al suo attivo trasmissioni dal calibro di "Domenica In", "Unomattina", "Scommettiamo che...?" e "Telethon".

Altro ospite della nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" è il celebre cantautore Enrico Ruggeri, che ripercorre la sua eccezionale carriera, coronata, tra le altre coseda due vittorie del Festival di Sanremo: 1987, con "Si può dare di più" (con Umberto Tozzi e Gianni Morandi); 1993 da solista, con "Mistero". Ruggeri parlerà di “Dimentico”, canzone che parla del morbo di Alzheimer e supporta il progetto Il Paese Ritrovato, per la cura delle persone affette da questa malattia.

Interviene, per finire, Tiberio Timperi, conduttore della nuova edizione di “Unomattina estate”, insieme a Serena Autieri. Il programma va in onda a partire dal 19 giugno su Rai1,e vede quest'anno anche la partecipazione di Gigi Marzullo.

Dove vederlo in tv e in streaming (28 maggio 2023)

La nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" va in onda su oggi, domenica 28 maggio 2023, a partire dalle 17.20 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.