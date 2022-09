Diaco sfora con la promo, Milo Infante perde la pazienza in diretta: il video

Nervi tesi nel pomeriggio di Rai 2. Anche oggi prima di 'Ore 14', programma di approfondimento condotto da Milo Infante, è andata in onda la promo di 'BellaMa', la nuova trasmissione di Pierluigi Diaco, che ogni giorno lancia il teaser dando appuntamento alle 15:15.

Non è la prima volta che Diaco sfora, facendo slittare - seppur di poco - Infante. Oggi, però, i minuti di ritardo sono stati ben 7 e il conduttore non è rimasto in silenzio. Infante, scuro in volto, appena prende la linea si lascia andare a uno sfogo neanche troppo velato: "Buongiorno e bentrovati a Ore 14, che oggi comincia alle 14:07, quindi dovremmo cambiare probabilmente titolo al programma. Detto questo andiamo avanti".

Lo spazio concesso a Diaco è probabilmente un modo per provare a far crescere gli ascolti, finora molto deludenti. Il debutto, lunedì 12 settembre, ha registrato 353.000 spettatori con il 4,36% di share, e i dati si sono quasi dimezzati andando avanti, arrivando al 2,6%. Risultati che fanno ipotizzare il peggio. Nel frattempo si cerca di correre ai ripari con più promo (per buona pace di Infante).