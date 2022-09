Dimartedì questa sera in tv, le anticipazioni

Oggi, 27 settembre, Giovanni Floris conduce una puntata del talk politico “Dimartedì” intermanete dedicata alle elezioni politiche. Analisi su vincitori e vinti, commenti e discussioni, previsioni sul futuro dell’Italia. Il programma va in onda su La7 dopo la puntata di “Otto e mezzo”.

Dimartedì, anticipazioni puntata (martedì 27 settembre)

La prima fase stagionale del talk politico di La7 “Dimartedì” è stata dedicata quasi integralmente alle elezioni politiche del 25 settembre. Giovanni Floris è tornato in onda quando l’Italia, colpita dalla caduta del governo Draghi, era in pieno fermento, tra programmi elettorali, comizi, sondaggi e commenti di vario tenore.

Aperta come di consueto dalla copertina satirica firmata da Luca e Paolo, la puntata di oggi, martedì 27 settembre, ha il compito di fare un ampio bilancio sui risultati elettorali: la scalata alla vittoria di Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia e l’analisi dei risultati dei suoi alleati (dalla risalita di Silvio Berlusconi alla delusione di Matteo Salvini); dalla sconfitta di Enrico Letta, che dopo i risultati ha annunciato che non si ricandiderà come segretario del Pd, alla soddisfazione del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte; fino ai tiepidi risultati ottenuti da Calenda e Renzi.

Floris e i suoi ospiti proveranno poi ad ipotizzare la formazione del prossimo governo e il futuro del nostro paese, rapportato a temi caldi come la crisi economica e la guerra in Ucraina.

Dove vedere Dimartedì stasera in tv (27 settembre 2022)

La nuova puntata del talk “Dimartedì” va in onda oggi, 27 settembre, dalle 21.15 su La7. Il programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale della rete.