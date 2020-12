Kam “Eki” Cahayadi è il vincitore della terza edizione di All Together Now

È Kam “Eki” Cahayadi il vincitore della terza edizione di “All Together now”, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker su Canale 5.

Il 33enne di Giacarta si porta a casa un montepremi da 50mila euro, dopo aver conquistato la giuria composta da Rita Pavone, J-Ax, Francesco Renga e Anna Tatangelo e il Muro dei 100 cantando “Tappeto di fragole” dei Modi.

Sette i finalisti arrivati in gara: Dalila Cavalera (arrivata seconda), Silvia Rita Iannone, Domenico Iervolino, Antonio Marino, Alessio Selvaggio e Savio Vurchio.

Chi è Kam “Eki” Cahayadi, vincitore di All Together Now 3

Nato 33 anni fa a Giacarta, in Indonesia, Kam Cahayadi vive da tempo a Milano, dove si esibisce come artista di strada davanti al Duomo. Il suo sogno è sfondare nel mondo della musica, ma aveva già dichiarato che se fosse riuscito a vincere i 50mila euro in palio per il vincitore di All Together Now avrebbe destinato quei soldi all’educazione delle sue nipotine rimaste in Indonesia, per farle studiare.

Eki infatti è molto attaccato alla sua famiglia, che ha vissuto molte traversie.