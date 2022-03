Francesca Manzini positiva al Covid, chi la sostituisce a Striscia

Francesca Manzini è positiva al Covid e non potrà condurre Striscia la Notizia. Questa sera al suo posto dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci, accanto a Gerry Scotti, debutta come conduttrice Valeria Graci, già inviata di Striscia dal 2014 e famosa per le sue imitazioni, da Peppa Pig a Ursula von Der Leyen.

Su Instagram il videomessaggio di Francesca Manzini, che tornerà a condurre il programma di Canale 5 non appena si negativizzerà: "Non ho febbre, non ho raffreddore, ho solo un po' di mal di gola. Mi riprenderò, devo tornare dal mio Gerry, assolutamente, dalla mia amata Striscia. La mia famiglia. Ci tornerò, mi negativizzerò prestissimo. In bocca al lupo a Valeria Grazi. Ci vediamo presto". Tanti gli auguri di pronta guarigione da parte dei follower e tra i messaggi anche quello della redazione di Striscia la Notizia: "Ti aspettiamo prestissimo".

Il video pubblicato su Instagram da Francesca Manzini