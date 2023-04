Fuori dal coro, con Mario Giordano: le anticipazioni di questa sera

Oggi, martedì 25 aprile 2023, a partire dalle 21.20 Rete 4 trasmette una nuova puntata di "Fuori dal coro", il programma ideato e condotto da Mario Giordano. La messa in onda corrisponde dunque con la Festa della Liberazione: un'occasione per dibattere sulle recenti polemiche inerenti a questo importante giorno dell'anno.

Fuori dal coro: anticipazioni del 25 aprile

Il nuovo appuntamento con "Fuori dal coro" cade oggi, martedì 25 aprile. La festa nazionale della Repubblica Italiana, che commemora ogni anno la liberazione dell'Italia dal nazifascismo e la fine dell'occupazione nazista, nonché la caduta del regime fascista, rappresenta per la nostra nazione un momento particolarmente significativo. Eppure tutti gli anni si presentano puntuali alcune polemiche. Mario Giordano torna sulle recenti dichiarazioni di Elena Donazzan, assessore regionale ed esponente di Fratelli d'Italia: "L'antifascismo in Italia ha prodotto il terrorismo rosso. Non può essere un valore. Prova ne è che anche nella nostra Costituzione non viene mai menzionato". Parole che non possono non scatenare roventi discussioni.

Il talk show di Rete 4 dedica inoltre un ampio focus sul caro vita: le difficoltà economiche delle famiglie italiane sono evidenti e nel corso della serata si parlerà anche del caro asili, degli stipendi molto bassi rispetto al reale costo della vita e delle pensioni irrimediabilmente svalutate.

Altro importante argomento della nuova puntata di "Fuori dal coro" è quello della sicurezza in Italia: le telecamere del programma hanno fatto tappa in alcune città italiane e i cittadini sembrano non avere dubbi: si vive in realtà pericolose e di notte la situazione generale non fa che peggiorare.

Si parla, per finire, anche delle violente bande di latin king, del business delle case occupate a Milano, spesso gestite da criminali provenienti da alcune comunità rom.

Dove vedere Fuori dal coro in tv e in streaming (martedì 25 aprile 2023)

La nuova puntata di Fuori dal coro va in onda oggi, martedì 25 aprile 2023, a partire dalle 21.20 su Rete 4. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.