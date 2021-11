Gf Vip cambia giorno, torna Avanti un altro: le novità della prima serata di Canale 5

Novità in vista per la prima serata di Mediaset a partire dal prossimo anno. I listini pubblicati sul sito della concessionaria Publitalia 80 per il trimestre gennaio-febbraio-marzo 2022 infatti elencano una serie di modifiche al palinsesto, tra spostamenti e ritorni. Dal lunedì alla domenica, da gennaio 2022 si alterneranno reality, film, sport, fiction e altri programmi.

Tra le novità importanti una riguarda il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che cambierà uno dei suoi appuntamenti settimanali da gennaio fino alla data prevista per la finale.

Come cambia la prima serata Mediaset da gennaio

Per quanto riguarda il Gf Vip, rimane infatti confermano il doppio appuntamento settimanale ma con una modifica. La puntata del lunedì infatti continuerà ad andare in onda fino alla serata finale, prevista a metà marzo, mentre quella del venerdì subirà un cambiamento "anticipando" al giovedì. Una decisione presa per lasciare spazio il venerdì sera alle nuove fiction che vedremo su Canale 5: Più forte del destino, Fosca e Viola come il mare.

Non lascia spazi Maria De Filippi: il sabato sera di Canale 5 è sempre e solo suo. Dopo la finale di Tu si que vales, De Filippi ripropone anche quest'anno C'è posta per te e poi il serale di Amici, a marzo.

Sempre su Canale 5 i listini annunciano il ritorno in prima serata la domenica sera di Avanti un altro con Paolo Bonolis, oltre al consueto appuntamento quotidiano alle 18.50. La versione domenicale del programma di Bonolis si alternerà con un altro grande ritorno, Lo show dei record, condotto come sempre da Gerry Scotti.

Anche Pio e Amedeo tornereanno in prima serata. Il loro Felicissima sera potrebbe andare ad occupare da marzo 2022 il mercoledì sera. Il resto della prima serata del settimana sarà diviso tra il cinema e lo sport, dalla Champions League alla SuperCoppa italiana.