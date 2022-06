Harry e Meghan - Il lato oscuro della Corona: le anticipazioni sul documentario

La prima serata di Real Time propone, a partire dalle 21.20, lo speciale “Harry e Meghan - Il lato oscuro della Corona”. Dopo l’intervista shock di Oprah Winfrey ai duchi di Sussex, scopriamo quali potrebbero essere i futuri avvenimenti vicini e lontani Buckingham Palace.

Harry e Meghan - Il lato oscuro della Corona: le anticipazioni

“Harry e Meghan - Il lato oscuro della Corona” è un documentario realizzato dopo l’epocale intervista che i due hanno rilasciato nel marzo del 2021 a Oprah Winfrey. Proprio in queste ore, mentre scriviamo, la coppia è stata avvistata nella residenza della celebre conduttrice: qualcuno favoleggia una nuova imperdibile intervista, ma nel frattempo la visione del documentario “Harry e Meghan - Il lato oscuro della Corona”, in onda questa sera su Real Time, pone interrogativi sulle conseguenze di quel colloquio che, nel corso del tempo, è stato visto da milioni di persone. Come è percepita oggi la famiglia Reale? A giudicare dai recenti festeggiamenti del Giubileo di platino per i 70 anni del Regno di Elisabetta II, la felicità sembrerebbe sovrana. Ma indubbiamente Buckingham Palace ha perso qualche traccia di romanticismo. In tempi di pandemia Harry e Meghan si sono un po’ defilati dai riflettori. Alcuni parlano di un timido riavvicinamento tra Harry e il fratello William. In attesa di ulteriori sviluppi “Harry e Meghan - Il lato oscuro della Corona” fa il punto della

situazione.

Dove vedere “Harry e Meghan - Il lato oscuro della Corona” in tv e in streaming

“Harry e Meghan - Il lato oscuro della Corona” va in onda stasera alle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Il documentario è disponibile su Discovery + per gli abbonati al servizio.