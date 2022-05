Home Restaurant: anticipazioni del nuovo cooking show di Giorgio Locatelli

Questa sera su Tv8 parte Home Restaurant, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.15. In vacanza da Masterchef, Giorgio Locatelli si mette in viaggio ed entra nelle case degli italiani. In ogni puntata due cuochi non professionisti (e i loro rispettivi aiutanti) hanno il compito di seguire un tema e tramutare il proprio ambiente casalingo in un Home Restaurant.

Home Restaurant: anticipazioni dello show

Giudice di Masterchef Italia dal 2018, Giorgio Locatelli ha impiegato poco tempo per farsi apprezzare dal pubblico televisivo. Elegante, affabile, affascinante e tagliente al bisogno. Primo italiano a conquistare una stella Michelin all’estero e istituzione anche nella sua seconda patria, l’Inghilterra, per Home Restaurant, nuovo cooking show di Tv8, lo chef si mette in proprio. In ogni puntata due cuochi non professionisti (ciascuno con un personale aiutante) devono seguire uno specifico tema e convincere Locatelli, gli avversari e degli ospiti Vip non solo del menù proposto e della bontà dei piatti, ma anche della mise en place, la sala e la carta dei vini. Soltanto il più

convincente potrà dire di aver trasformato la propria casa in un vero Home Restaurant. La gara è itinerante e coinvolge diverse località italiane. Tra gli ospiti annunciati troviamo: Costantino Della Gherardesca, Cristina Donadio, Ciro Ferrara, Giancarlo Fisichella, Serena Grandi, Caterina Guzzanti, Mietta, Lucia Ocone, Marisa Passera, Gianmarco Tognazzi. Home Restaurant va in onda su Tv8 dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 191.5-202.20.

Dove vedere Home Restaurant (da lunedì 23 maggio)

Home Restaurant va in onda, a partire da oggi, dal lunedì al venerdì su Tv8 alle 19.15 e in diretta streaming sul sito ufficiale del canale.