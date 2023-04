Il Cantante Mascherato: Massimo Lopez e Tullio Solenghi a confronto

Lo aveva chiesto a gran voce Christian De Sica, e oggi il confronto è arrivato: Massimo Lopez e Tullio Solenghi sono saliti sul palco de Il Cantante Mascherato per difendersi dalle accuse. Secondo gli investigatori, i due potrebbero nascondersi dietro ben tre maschere - il Riccio, Lo Squalo e il Ciuchino - e per questo Milly Carlucci ha posto agli attori delle domande per cercare di stanarli.

Il confronto

Lo scontro è iniziato con un quesito diverso dal solito: "Vi ci vedete nei panni di un cantante mascherato?". La domanda è rivolta a Massimo Lopez prima, il quale ne approfitta per ricordare che è il terzo anno che lo tirano in ballo nella trasmissione, e "allora perché non chiamarlo direttamente per interpretare una maschera?" Questo potrebbe essere un grande depistaggio da parte dell'attore, e infatti qualcuno sul palco non ha perso l'occasione di gridare: "È un indizio!"

Ma non è l'unica questione che lascia intuire un coinvolgimento di Lopez ne Il Cantante Mascherato, perché, come lo stesso Solenghi ha rivelato, Massimo non era particolarmente bravo a scuola: "Ha l’eleganza del Cavaliere veneziano, la determinazione dello Squalo, ma so che era un ciuccio a scuola, e quindi è Ciuchino!”. D'altra parte, Lopez pensa che dietro il personaggio si possa nascondere Solenghi, poiché "ha un amore spassionato per gli animali e in particolare per gi asinelli. Se lo vedete di profilo è proprio lui, il Ciuchino!”. Insomma, non è certo l'umorismo a mancare ai due protagonisti della serata, ma più che altro un indizio davvero valido. Solo una cosa è sicura, la stretta connessione tra i due attori. Non è un caso infatti che entrambi abbiano affermato che alla base della loro amicizia c'è un rapporto di fiducia e sincerità, e Solenghi ha aggiunto: “Se scoprissi che mi ha mentito e che in realtà è una maschera dello show, avvierei subito le pratiche del divorzio”.

Un altro momento divertente si è verificato quando la conduttrice gli ha chiesto chi è il più bravo a cantare fra i due: mentre Lopez si è guardato bene dal dichiarare di essere il migliore in tale ambito "per evitare di mortificare Solenghi", quest'ultimo ha risposto subito: "Io canto meglio, assolutamente". Nel momento in cui la Carlucci ha chiesto chi dei due fa più ridere, Lopez ha urlato: "Io", offendendo così il suo amico: "Ma dai, è mortificante!". Insomma, uno sketch buono che vale il tempo recuperare. Infine, Solenghi ha detto che lo avevano chiamato per partecipare al programma, ma l'animale scelto non andava bene: "Mi hanno detto di proporre una maschera e ho deciso per il bradipo ma era troppo lento, allora ho proposto il tapiro ma doveva essere un animale più veloce, e alla fine ho risposto 'Tapis roulant' e non mi hanno mai chiamato”. Per il programma, invece, Lopez indosserebbe volentieri la maschera di Malgioglio: “Io volevo fare Malgioglio, ma lui stesso mi ha detto: 'Amore mio, tesoro, io non voglio dare questa maschera e non la do'".

Conclusioni

Come di consueto, i due grandi comici sono stati invitati a guardare dal vivo l'esibizione dei personaggi per i quali sono indagati, ma Lopez ha detto di non poter rimanere perché non farebbe in tempo a indossare la sua maschera per la performance, mentre Solenghi ha affermato che il suo amico non può farcela da solo e quindi, essendo suo amico e dovendolo aiutare, non può restare.