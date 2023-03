Il commissario Ricciardi 2, stasera in tv la quarta e ultima puntata: le anticipazioni

L'ultimo appuntamento stagionale con "Il commissario Ricciardi" è fissato per oggi, martedì 21 marzo 2023, dalle 21.25 su Rai 1. Inizialmente previsto per lunedì 27, l'episodio che sancisce la fine della seconda stagione della serie è stato dunque anticipato, concentrando in tal modo l'azione stagionale in poco più di tre settimane. Al Teatro Splendor si consuma un omicidio, direttamente in palcoscenico: l'intricato caso sembra fatto su misura per il commissario Ricciardi.

Il commissario Ricciardi, anticipazioni del 21 marzo 2023

La quarta e ultima puntata della seconda stagione de "Il commissario Ricciardi" ha come titolo "Rondini d'inverno". Luigi Alfredo Ricciardi è ancora una volta protagonista di una trama che alterna vicende inerenti alla sua sfera professionale a complesse dinamiche di carattere sentimentale.

La storia di questo ultimo appuntamento stagionale ha inizio in un ambiente teatrale, direttamente sul palcoscenico del Teatro Splendor di Napoli. Qui il celebre attore Michelangelo Gelmi spara durante lo spettacolo l'attrice Fedora Marra, sua consorte nella vita. Si tratta di un'esigenza del copione, ma qualcuno ha sostituito il proiettile a salve con uno vero e la tragedia è piombata ineluttabile in scena. Per molti potrebbere stato lo stesso Gelmi; per altri si tratta di un complotto organizzato ai suoi danni. Ad entrare in scena è ovviamente il commissario Ricciardi, che in questa vicenda si trova sul malgrado a tracciare dei punti di contatto tra il caso a cui sta indagando e la sua stessa vita privata. Il cuore di Ricciardi batte sempre per Enrica, che nel corso della precedente puntata ha ricevuto una proposta di matrimonio da parte del maggiore tedesco Manfred.

Il cast de "Il commissario Ricciardi" è formato da Lino Guanciale, Maria Vera Ratti, Antonio Milo, Fiorenza D'Antonio, Serena Iansiti, Enrico Ianniello e Marco Palvetti. La regia della seconda stagione è curata da Gianpaolo Tescari, che ha sostituito Alessandro D'Alatri, regista della prima annata della fiction di Rai 1.

Dove vederlo in tv e in streaming (21 marzo 2023)

La quarta e ultima stagionale de "Il commissario Ricciardi" va in onda martedì 21 marzo 2023 su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono disponibili per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.