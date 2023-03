"Il concorso", il film con Keira Knightley stasera in tv: trama e cast

Film di produzione britannica, "Il concorso" va in onda oggi, mercoledì 8 marzo 2023 su Rai 1 a partire dalle 21.25, in occasione della Festa della donna. Ambientato nel 1970, il film narra la vera storia di un gruppo di femministe, capace di boicottare in diretta televisiva il celebre concorso di “Miss Mondo”. Nel cast Keira Knightley e Jessie Buckley.

"Il concorso": trama e cast del film

L’azione si svolge nella Londra del 1970. Sally è una madre e moglie separata di 30 anni. Quando si iscrive all’Università, si imbatte in un mondo dove il maschilismo regna sovrano. Un giorno conosce le componenti di un gruppo femminista, capeggiato da Jo, e ne diventa la portavoce. Questo nucleo combatte per i diritti delle donne e si ritrova a contrastare il concorso di bellezza Miss Mondo, che nel tempo si è uniformato al volere pubblico, accettando anche ragazze di colore. Durante la serata di premiazione, Sally sale in cattedra e scatena le proteste generando caos e attivando le coscienze di più persone.

“Il concorso” è diretto da Philippa Lowthorpe e scritto da Gaby Chiappe e Rebecca Frayn: un film esplicitamente femminista, che in piena epoca #MeToo (è uscito nel 2020) indietreggia di 50 anni, alla ricerca di alcune delle radici capaci di produrre gruppi anti-sessisti. Il messaggio del film è molto chiaro e la descrizione del nucleo femminista mette in fila varie tipologie di donne, dalla ragazza discriminata perché di colore all’intellettuale, dalla donna combattiva alla svedese sfruttata).

Il cast di questo lungometraggio è così composto: Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley, Keeley Hawes, Phyllis Logan, Lesley Manville, e Greg Kinnear.

Dove vedere “Il concorso” in tv e in streaming (8 marzo 2023)

