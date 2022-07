Il giro del mondo in 80 giorni: quando inizia, trama, cast, puntate, anticipazioni

Rai 1 propone una nuova versione de "Il giro del mondo in 80 giorni", il capolavoro di Jules Verne in una produzione che unisce più nazioni europee: una grande e brillante avventura con tutti i colpi di scena del caso. Si va da un continente all’altro, da una cultura all’altra all’insegna di un divertimento sano e intelligente. Scopriamo le anticipazioni di questo nuovo progetto.

Quando inizia

Inizialmente prevista per maggio 2022, la serie è stata poi rinviata alla stagione televisiva 2022-2023. Nello specifico, anche se non è ancora stata stabilita una data di messa in onda, sappiamo che la serie verrà trasmessa nel corso del prossimo periodo autunnale.

Puntate

Tratta dall’omonimo libro di Jules Verne, la versione televisiva de Il giro del mondo in 80 giorni è formata da 4 puntate.

Trama e anticipazioni

Londra, 1872. Il ricco gentiluomo Phileas Fogg conduce una vita piuttosto piatta. Un giorno riceve una cartolina da parte di un suo vecchio amore. Il messaggio dice semplicemente “codardo”. A causa della sua codardia, infatti, l’uomo aveva rinunciato a seguire l’avventurosa donna in un viaggio attorno al mondo, decretando la fine della storia d’amore. Ridestatosi, Fogg, forte di un articolo del Daily Telegraph dal titolo “Il giro del mondo in 80 giorni”, si convince dei grandi progressi della tecnologia e scommette con un distinto uomo una considerevole somma di denaro sulla riuscita dell’impresa: girare il mondo in soli 80 giorni, per l’appunto. Convoca per questa sfida il valletto francese Passepartout e viene inoltre affiancato da Abigail Fix, autrice dell’articolo del Telegraph. Da Parigi alla Toscana, dall’India all’America: quello di Fogg sarà un viaggio magnifico e capace di donare più di un insegnamento.

Cast, regia, produzione

Il cast della serie è così composto: David Tennant, Ibrahim Koma, Leonie Benesch, Jason Watkins, Peter Sullivan, Lindsay Duncan, Dolly Wells, Richard Wilson, Faical Elkihel, Anthony Flanagan, Gary Beadle, Victoria Smurfit, Giovanni Scifoni. La regia è firmata da Steve Barron, Charles Beeson e Brian Kelly, mentre la sceneggiatura è opera di Ashley Pharoah, Caleb Ranson. Il giro del mondo in 80 giorni è una serie dell’Alleanza Europea; una produzione Slim Film + TV et Federation Entertainment in collaborazione con France Télévisions, ZDF, Rai Fiction.

Dove vedere Il giro del mondo in 80 giorni

Il giro del mondo in 80 giorni andrà onda in chiaro su Rai 1. Tutti gli episodi della saranno poi disponibili anche in streaming - live e on demand – sul portale RaiPlay.