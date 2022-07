Il nostro Generale: anticipazioni, quando inizia, trama, numero puntate, cast

A quarant’anni dalla strage di via Carini (3 settembre 1982), che vide la morte di Carlo Alberto dalla Chiesa, Rai 1 trasmette Il nostro Generale, miniserie in 4 puntate dedicata alla figura del generale e prefetto, interpretato per l’occasione da Sergio Castellitto. Scopriamo tutte le anticipazioni di questo progetto.

La messa in onda della serie comincia il 3 settembre 2022, quando ricorre il quarantesimo anniversario della morte di Carlo Alberto dalla Chiesa, vittima della strage di via Carini. Il nostro Generale: numero di puntate La fiction Il nostro Generale prevede quattro puntate, trasmesse in prima serata da Rai 1.

La storia del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale Carlo Alberto dalla Chiesa per lottare contro l’attacco delle Brigate Rosse allo Stato, in nome della democrazia. Troviamo da un lato dalla Chiesa e un gruppo scelto di giovani carabinieri sotto copertura e dall’altra i brigatisti, che vogliono sovvertire lo Stato mediante sequestri, omicidi e attentati. La fiction inizia nel 1973, quando il Generale dalla Chiesa viene trasferito da Palermo a Torino, dove le Brigate Rosse rivendicano le loro prime azioni di propaganda armata. I vertici dell’Arma vogliono indietreggiare, ma grazie all'indomito Generale nasce il Nucleo speciale antiterrorismo. della Chiesa e i suoi dedicano anima e corpo per combattere contro il terrorismo.

Il Generale della Chiesa è interpretato da Sergio Castellitto, in una prova che si preannuncia intensa ed emozionante. Molti altri sono però i bravi attori che compongono il cast della fiction: Teresa Saponangelo, Antonio Folletto, Camilla Semino Favro, Flavio Furno, Andrea Di Maria, Romano Reggiani, Viola Sartoretto, Stefano Rossi Giordani e Alessio Praticò. La regia è firmata da Lucio Pellegrini e Andrea Jublin, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Monica Zapelli e Peppe Fiore. Il nostro Generale è una coproduzione Rai Fiction-Stand by me, prodotta da Simona Ercolani

Il nostro Generale andrà onda in prima tv assoluta su Rai 1. Tutti gli episodi della serie saranno poi disponibili anche in streaming, live e on demand, sul portale RaiPlay.