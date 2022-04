In compagnia del lupo, Carlo Lucarelli racconta l’altra storia dell’eroina Mulan

Il maestro del brivido Carlo Lucarelli ci narra la storia di Mulan, la leggendaria eroina asiatica. Verso la fine del Seicento, un autore cinese riscrisse le sue gesta, rivelando una vicenda che potrebbe non risolversi in un lieto fine. E’ il tema dell’ottava e ultima puntata di In compagnia del lupo, il programma che esplora il cuore nero delle fiabe in onda stasera - 5 aprile - su Sky Arte.

Anticipazioni ultima puntata: la storia di Mulan, l’immortale

Molti conoscono Mulan come la giovane eroina del film d’animazione della Disney (1998), diventato nel 2020 un remake in live action. Giovane e delicata ragazza, Mulan nasconde una forza e un coraggio fuori dall’ordinario: successivamente agli attacchi da parte delle tribù nomadi e degli unni, l'Imperatore cinese radunò tutti gli uomini per formare un esercito. Nonostante la non giovane età e il critico stato di salute, HuaHu, condottiero e padre di Mulan, intende rispondere alla chiamata; la ragazza, preoccupata, riesce a dissuaderlo e, tagliati i capelli e indossati abiti maschili, parte per la guerra al posto del genitore, rivelando un sorprendente spirito battagliero. Oltre al poema del VI secolo che ne narra la storia e al di là dei prodotti Disney, nel Seicento un autore cinese scrisse una nuova versione di Mulan ben più problematica e con un lieto fine messo in discussione: le virtù, il coraggio e i successi sui campi di battaglia non basteranno per raggiungere l’agognata libertà.

In compagnia del lupo - Il cuore nero delle fiabe: ospite Vichi De Marchi

Spesso le fiabe celano aspetti e interpretazioni che rimangono oscure: partendo dal noto poema cinese conosciuto come La ballata di Mulan, Lucarelli scopre una storia alternativa della leggenda, ben lontana dall’immaginario proposto dalla Disney. In questo ottavo e ultimo episodio sarà ospite Vichi De Marchi, scrittrice e autrice di programmi per Raisat ragazzi.

Dove vederlo stasera in tv (martedì 5 aprile)

In compagnia del lupo - Il cuore nero delle fiabe va in onda stasera in prima tv assoluta alle 21:15 su Sky Arte (canale 120 e 400).