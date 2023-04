Indovina chi viene a cena, da stasera in tv la nuova stagione: le anticipazioni

Prende il via oggi, 27 aprile 2023, la nuova stagione di "Indovina chi viene a cena". Il programma ideato e condotto da Sabrina Giannini svela (e smonta) le contraddizioni del sistema di sfruttamento delle risorse. Questo primo appuntamento del 2023 mostra il legame nascosto tra cavalli e allevamenti di suini.

Indovina chi viene a cena, le anticipazioni del 27 aprile 2023

"Indovina chi viene a cena" nasce come spin-off di "Report": non a caso la sua ideatrice e conduttrice Sabrina Giannini è una inviata di vecchia data dello storico programma di Rai 3.La prima stagione, andata in onda tra il 2016 e il 2017, ha proposto temi riguardanti quasi esclusivamente l'alimentazione e la produzione di cibo. Anche se è l'ambiente, in generale, il motore pulsante del programma.

Quella che inizia oggi, 27 aprile 2023, è l'ottava edizione del format. La puntata dal titolo "Il cavallo di Troia" parte ancora una volta con l'intento di demolire le tante contraddizioni e ipocrisie del sistema di sfruttamento delle risorse. La soluzione - suggerisce il programma - è su ricerche alternative. Volendo andare oltre il comune sentire, "Indovina chi viene a cena" smonta le parole di chi, pur consapevole dei danni inflitti, se la cava con le parole di circostanza di "un mondo e una tradizione che così devono proseguire".

"Indovina chi viene a cena" mette a confronto due visioni del futuro: la prima appartiene a chi pensa di sfruttare risorse e animali come se la Terra fosse un pianeta di nostra proprietà (con il commercio che ne consegue); la seconda è di chi rispetta le altre forme di vita. Nel lanciare questo primo appuntamento stagionale, la produzione parla di una "puntata manifesto", in grado di condensare l'anima degli autori.

L’inchiesta di oggi mostra il legame tenuto nascosto tra cavalli e allevamenti di suini: la rappresentazione dello sfruttamento senza etica che si consuma nell’ombra degli allevamenti intensivi. Gli animalisti e gli ambientalisti non hanno mai mollato le proprie battaglie, ma stavolta anche gli allevatori, messi in difficoltà dalla crisi, stanno abbandonando gli allevamenti. Viene poi mostrato in che modo possano loro riuscire a mantenere il costo del mangime. Chi potrebbe aiutarli e in quale nazione è in atto una conversione incredibile? Il tutto mirando al raggiungimento difficile del cosiddetto "One Health", termine coniato dall’Oms: con lo sguardo proiettato al futuro, si intende la salute del pianeta, possibilmente da raggiungere entro qualche decennio.

Dove vederlo in tv e in streaming (27 aprile 2023)

La prima puntata stagionale di "Indovina chi viene a cena" va in onda oggi, giovedì 27 aprile 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 3. La piattaforma RaiPlay offre la possibilità di vedere il programma sia in versione live streaming che on demand.