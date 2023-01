Iva Zanicchi: "Mina è morta". Gelo a Domenica In

È stata la protagonista indiscussa dell'ultima puntata di Domenica In, Iva Zanicchi. Chiamata per raccontare aneddoti del festival di Sanremo - a cui ha partecipato ben undici volte, l'ultima l'anno scorso - la cantante ha però fatto un vero e proprio show all'insegna della sua irresistibile ironia, spesso condita anche da doppi sensi. Non solo l'agguato alla vita sentimentale di Adriano Aragozzini, storico organizzatore della kermesse, che abbiamo raccontato in questo articolo, ma anche una frecciata alla collega Mina, arrivata proprio in apertura di puntata e con cui, come è noto, ci sarebbe da sempre una presunta rivalità.

Tutto è avvenuto mentre si stava parlando della esibizione dell'inedito trio Al Bano Gianni Morandi e Massimo Ranieri che avverrà sul palco dell'Ariston, a febbraio. A quel punto, Mara Venier ne ha approfittato per domandare a Iva con quali colleghe coetanee lei farebbe un trio: "Ma per esempio Ornella Vanoni e Patty Pravo? Ti stanno simpatiche loro?", ha chiesto. Una domanda a cui Iva ha risposto così: "Ma non stanno tanto bene loro…", alludendo ad eventuali complicazioni di salute. E già questa è stata una bella gaffe, seguita però poi da una sparata successiva: "Io vorrei riportare in vita Mina! Mi hanno detto che è morta, no?", ha chiesto ai presenti. Presenti che, in un primo momento, sono rimasti gelati. "No, intendevo che la vorrei riportare in vita artistica, in scena…", ha poi tenuto a precisare Zanicchi, dopo la rettifica di coloro che aveva intorno.

La rivalità e gli aneddoti più velenosi

Il riferimento è ovviamente alla decisione di Mina di ritirarsi dalle scene ormai dal 1978, ma la battuta ha fatto molto chiacchierare in rete proprio per la rivalità che si dice abbia animato nel tempo le due artiste. "Lei è la più brava di tutte perché è musicale ma non ha le basse. Milva non aveva le alte, poi c’è Iva che ce le ha tutte!", ha risposto di recente a chi le domandava cosa ne pensava del talento della collega. E ancora, in un'altra occasione, Iva disse: "Lei sa che l’ho sempre un po’ invidiata. Sono sempre stata un po’ gelosa. Lei ha rotto gli schemi". Tra gli aneddoti raccontati da Iva, ce n'è stato però anche un altro che ha sottolineato come la stessa invidia sarebbe stata presente anche in Mina: "Dall’alto del suo scranno – le do del lei perché è immensa – veniva nello studio col maestro e ascoltava tutta la produzione americana e italiana. Uno mise il mio disco e lei fa “Chi è questa qua?”. Prese e tolse il disco. Lui lo rimise e lei lo sbatté contro la parete".

Iva Zanicchi si candida come ospite a Sanremo, ma Amadeus...

Tornando al presente e a Sanremo, già nei giorni scorsi Iva si era candidata come super ospite del festival. "Ama hai invitato Al Bano, Morandi e Ranieri… ma manca una donna; della mia età ci sono rimasta solo io", aveva scherzato. Invito che però è rimasto al momento inascoltato.