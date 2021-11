Pier Silvio Berlusconi celebra Iva Zanicchi, l’omaggio di Silvia Toffanin: "Sei una donna meravigliosa"

“Cara Iva, celebrare su Canale5 la tua vita e la tua straordinaria carriera è per noi un onore vero”: Pier Silvio Berlusconi è intervenuto così nella prima delle due serate di D’Iva, il one woman show che Canale 5 ha dedicato a Iva Zanicchi. Con una lettera rivolta all’artista che ha ascoltato commossa, l’amministratore delegato di Mediaset ha tributato pubblicamente l’artista, mettendo in luce la stima e l’affetto che lui e l’azienda tutta nutrono nei suoi confronti.

“Carissima Iva, con questo messaggio voglio esprimere la gratitudine di tutta Mediaset per il tuo importantissimo lavoro in tutti questi anni” ha esordito il manager nel messaggio registrato che scorreva alle spalle della sua emozionata destinataria: “Con la tua simpatia e professionalità sei diventata una colonna portante della nostra televisione e hai scritto un pezzo di storia della televisione italiana. Questa è l’occasione per dirti quanta stima ho di te. In te vivono tre valori che ti rendono una persona unica: hai un grande talento, una grandissima voglia di lavorare che non ti è mai passata e, nonostante il successo, hai mantenuto una dote rara, l’umiltà. Per questo, cara Iva, celebrare su Canale5 la tua vita e la tua straordinaria carriera è per noi un onore vero”.

Infine: “Grazie, grazie, grazie Iva! Sei una persona meravigliosa. Ti voglio bene”, ha concluso Pier Silvio Berlusconi.

Silvia Toffanin intervista Iva Zanicchi

Se Pier Silvio Berlusconi ha affidato a una lettera la propria gratitudine verso Iva Zanicchi, la sua compagna Silvia Toffanin è invece intervenuta personalmente sul palco dello show per intervistarla in pieno stile Verissimo. “Voglio raccontare a tutti la donna meravigliosa che sei” ha affermato la conduttrice di Canale 5 prima di accomodarsi sulle poltrone da cui ha preso avvio un dialogo che ha ripercorso i ricordi più importanti della vita della cantante, dalla sua infanzia fino alla scomparsa dell’adorato fratello Antonio.