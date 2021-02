La pupa e il secchione e viceversa, anticipazioni puntata: entra un nuovo pupo; scompiglio tra le coppie

‘La pupa e il secchione e viceversa’: giovedì 4 febbraio in prima serata su Italia 1 va in onda il terzo appuntamento del programma cult prodotto da Endemol Shine Italy condotto da Andrea Pucci. Al suo fianco, come madrina, la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani. Tra gli ospiti della puntata: Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Jo Squillo, Roberto Giacobbo ed Enzo Salvi.

La pupa e il secchione e viceversa, anticipazioni puntata: entra un nuovo pupo

La puntata si aprirà con un nuovo “Ripensamento”. Questa volta toccherà a secchioni e pupi decidere se restare o meno con la propria compagna. Ci saranno altri cambiamenti nelle coppie? A portare sicuramente scompiglio ci penserà l’ingresso di un nuovo Pupo, che provocherà le gelosie dei due Pupi Gianluca e Matteo, timorosi di perdere le loro Secchione.

Cresce intanto il sentimento che lega la pupa Stephanie al secchione Guidi. Ma c’è anche qualcun altro che ha deciso di esporsi ed esprimere i suoi sentimenti: il secchione De Santis ha scritto una lettera per la secchiona Orazi, confessandole di volerla conoscere meglio. Riuscirà Orazi a vincere la sua timidezza?

La pupa e il secchione e viceversa, anticipazioni puntata: le prove

Tante le prove che le coppie in gioco dovranno affrontare. Con Roberto Giacobbo Pupe e Pupi condurranno un talk-show affiancati da Secchione e Secchioni nel ruolo di vallette e valletti. Ospite Enzo Salvi. I ragazzi saranno poi alle prese con una prova fisica, al “Parco Avventura”, dove affronteranno un percorso sospeso e pieno di insidie. Tornerà l’immancabile, e temutissimo, interrogatorio del Professor Diego Verdegiglio, mentre per la prova “Stilisti per un giorno” arriverà in villa Jo Squillo, che giudicherà gli abiti creati da Secchione e Secchioni per i loro partner. Ci saranno poi la prova di riconoscimento, “Acchiappa Pupe”, e il “Syntony Test”, che avrà come tema il futuro, tra paure, opportunità e speranze. Infine, il “Bagno di Cultura”, con ospiti Francesca Barra e Cristiano Malgioglio.

Dopo Gandini-Mattia e Laura-Bartozzi, quale coppia dovrà abbandonare questa settimana la Villa?