Le Iene, Paola Barale “La menopausa? Parliamone! Non solo una rottura, può essere magica”

“E’ un passaggio che affronta la metà della popolazione che si riverbera sull’altra metà”. Una definizione semplice ed incontestabile che si riferisce a un argomento ancora troppo tabù e di cui si parla con troppo imbarazzo, le poche volte che ci si prova. Parliamo della menopausa, che è l’argomento scelto da Paola Barale per il suo monologo nell’ultima puntata de Le Iene.

La showgirl è entrata in questa nuova fase della vita a 42 anni e ha deciso di raccontare la sua esperienza anche in un libro. Arrivata negli studi de Le Iene affronta di petto l’argomento, senza troppi giri di parole.

“Più che brutta, la menopausa è ficcata in uno spazio fatto di silenzio, di donne che si guardano e guardano altre donne con commiserazione. Oppure nella migliore delle ipotesi si dicono ‘Eh, ti capisco’ e si metto il dito davanti alla bocca ‘shhh…zitta’!”

E questo silenzio viene decisamente rotto dalla sincerità con cui Paola Barale parla di un momento della vita che tutte le donne affrontano. “Si prova vergogna, e colpa. E di cosa poi? Di essere ancora vive? Di essere ancora desiderose?” E ancora: “Ci sentiamo in colpa perché ci fanno sentire in colpa. Parliamone, perché sono proprio i discorsi difficili che vanno fatti. Affrontiamo il tabù, il mistero, il senso di vergogna che abbiamo provato”. E poi un dato: “Entro il 2025 oltre un miliardo di donne saranno in menopausa” dice Paola Barale che, dopo aver elencato i motivi della paura e del disagio: le vampate, i chili in più, i saliscendi emotivi arriva alla sua conclusione: “Oggi sono qui a dirvi che la menopausa come ogni trasformazione può essere magica, anche una gran rottura di palle ma anche magica. Quindi togliamoci quel dito davanti alla bocca, perché dopo la menopausa c’è ancora un gran pezzo di vita, di nuvole e di sogni, tutti da mordere”.

Un monologo a cui anche Belen Rodriguez plaude aggiungendo: “Bravissima, avrei da dire anch’io qualche cosa su questo argomento!”