Luce dei tuoi occhi 2, la seconda stagione ci sarà: quando inizia, anticipazioni, cast

Ci sarà la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi? Quando inizia? Dopo il grande successo della prima stagione in sei puntate su Canale 5, la serie tv con Anna Valle e Giuseppe Zeno, prodotta da Banijay Studios Italy per Mediaset, riaccende i riflettori nella città di?Vicenza dove sono iniziate le riprese per il sequel.

Luce dei tuoi occhi 2 ci sarà: cosa sappiamo fino ad oggi

La certezza è che Luce dei tuoi occhi 2 ci sarà. Il prosieguo del thriller melò che nella prima stagione ha visto Emma Conti (Anna Valle) fare i conti con la ricomparsa della figlia che credeva morta, è già in azione nella città del Veneto. Le riprese, per la regia di Fabrizio Costa e la produzione di Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy, proseguiranno per le prossime settimane per poi riprendere, dopo una breve interruzione, il 23 maggio per nove settimane.

Le scene verranno girate in vari luoghi ed in particolare in quelli più suggestivi tra cui piazza dei Signori e Basilica palladiana, piazza delle Erbe, ponte San Michele e corso Palladio.

La trama di Luce dei tuoi occhi 2

Nella seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, Emma Conti è sul punto di sposarsi con il professor Enrico Leoni, circondata dall'affetto delle sue ballerine. Ma la vita della coreografa sarà presto rivoluzionata dall'improvviso arrivo a Vicenza della sua vera figlia. Dopo 18 anni di lontananza, questo incontro inaspettato darà vita a una serie imprevedibile di pericoli, intrighi e colpi di scena.

Quando inizia Luce dei tuoi occhi 2

Al momento non ci sono notizie sulla data di messa in onda di Luce dei tuoi occhi 2. Come si diceva, le riprese della seconda stagione proseguiranno per tutta l'estate, dunque è difficile pensare che le nuove puntate possano essere trasmesse su Canale 5 già a settembre. Più probabile che la nuova stagione parta nel 2023.

Luce dei tuoi occhi, dove vedere le puntate della prima stagione

Tutte le puntate della prima stagione di Luce dei tuoi occhi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.