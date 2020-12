Maria Elena Boschi da Lucia Annunziata, la frecciata a Lilli Gruber: “Qui almeno parliamo di politica”

La capogruppo alla Camera di Italia Viva Maria Elena Boschi è stata tra gli ospiti della puntata di oggi di "Mezz’ora in più”, la trasmissione di Rai Tre condotta da Lucia Annunziata.

Boschi, rispondendo alla prima domanda della giornalista, ha sfoderato un sorriso e ha replicato: “Mi fa piacere venire da lei, visto che ha detto che è un po’ che non vengo, perché quando lei fa interviste anche dure e incalzanti almeno parliamo di politica”.

Un riferimento indiretto alle polemiche che nei giorni scorsi hanno visto protagonista proprio Boschi e Lilli Gruber e che non è passato inosservato, come dimostrano numerosi tweet da parte degli spettatori attenti. “Non è mancata la stilettata finale di @meb: mi ha fatto piacere essere intervista da lei perché anche se può essere dura almeno si parla di politica. Tiè Gruber”, è uno dei commenti.

Il botta e risposta tra Maria Elena Boschi e Lilli Gruber a "Otto e mezzo"

Durante una puntata di “Otto e mezzo” su La7, la giornalista aveva parlato all’esponente di Italia Viva delle fotografie comparse sul settimanale “Chi” che la ritraevano insieme al compagno Giulio Berruti in strada senza mascherina. Tra le due c’era stato un duro botta e risposta.

Boschi aveva spiegato che entrambi in realtà avevano la mascherina ma l’avevano abbassata soltanto per scattare un selfie, aggiungendo: “Penso sia normale, essendo ormai congiunti, stiamo insieme”. Ma Lilli Gruber l’aveva incalzata, provocando la replica di Boschi: “Anche se con centinaia di morti da Covid-19 e tutti i temi importanti che abbiamo sul tavolo, mi piacerebbe parlare di come utilizziamo i soldi del Recovery Fund più che della mia mascherina”. Secca la risposta della giornalista: “Lei è una persona pubblica ed è tenuta al buon esempio, perché se viene fotografata senza mascherina deve dare spiegazioni”.

#ottoemezzo Maria Elena Boschi risponde alle critiche per le foto con il suo fidanzato senza #mascherina: "Abbiamo abbassato la mascherina un minuto per farci un selfie. Penso sia normale, essendo ormai congiunti, stiamo insieme" @meb https://t.co/vCeUFUzqWs — La7 (@La7tv) December 8, 2020

Terminata la puntata, Boschi aveva commentato su Twitter quanto accaduto e ringraziato chi l’aveva sostenuta. “Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori”.