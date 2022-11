MasterChef Italia 11, stasera la settima puntata: le anticipazioni

TV8 trasmette oggi, 11 novembre, la settima puntata di “MasterChef Italia 11”. Dopo una Mistery Box che vede l’alternanza di sapori forti e delicati, nel successivo Invention Test e nello Skill Test c’è spazio per il pesce e per la carne. Chi dovrà abbandonare definitivamente la competizione?

MasterChef Italia 2022: anticipazioni della settima puntata

La precedente puntata di “MasterChef Italia” è terminata con un verdetto in sospeso: Bruno e Christian sono stati ritenuti dai giudici i peggiori del Pressure Test. Per l’occasione Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno rinviato il verdetto all’inizio della puntata odierna. Salutato uno tra Bruno e Christian, la gara riparte con una Mistery Box dedicata ai “sapori forti o delicati”. Tra gli ingredienti forti troviamo aringa salata, carne di pecora, peperone rosso, jalapeno, formaggio francese; quelli delicati sono invece: carosello, cottage cheese, lamponi, ombrina, salicornia. Gli autori dei piatti migliori guadagneranno un successivo vantaggio particolarmente importante. Ospite dell'Invention Test di questo episodio è lo chef Lele Usai. Attraverso il tema "la frollatura del pesce" lo chef presenta il Nautilus e il Pesce di roccia. Il concorrente giudicato il peggiore della prova deve abbandonare per sempre la competizione.

Il secondo episodio serale non prevede un’esterna, bensì un difficile Skill Test dedicato alla carne. La prova è strutturata in tre step: al termine di ciascuna prova possono salvarsi uno o più concorrenti. Nel primo gli aspiranti chef devono preparare una tartare tagliando la carne in modo esemplare e dosando alla perfezione gli ingredienti necessari per la realizzazione del piatto; nel secondo step bisogna cucinare un perfetto filetto alla Wellington accompagnato da una salsa al vino rosso; il terzo e ultimo step prevede la realizzazione di un piatto utilizzando animella, lingua e salsa verde. L’autore del piatto peggiore deve togliere il grembiule e abbandonare per sempre la cucina di MasterChef.

Dove vedere “Masterchef Italia 11” (11 novembre 2022)

La settima puntata stagionale di MasterChef Italia va in onda venerdì 11 novembre su TV8 dalle 21.30. Gli episodi del programma sono inoltre visibili sul sito web della rete in live streaming.