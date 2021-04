Alba Parietti straripante, Maurizio Costanzo la riprende: "Ci sono otto persone!"

(Nel video Alba Parietti parla del figlio Francesco)

Alba Parietti Show. Ieri sera nello storico salotto tv di Maurizio Costanzo, la presenza della showgirl si è fatta sentire talmente tanto da cambiare quasi nome al programma, in onda in seconda serata su Canale 5. Il padrone di casa è stato costretto a riprenderla quando sul palco era il momento di Matteo Salvini, protagonista dell'uno contro tutti. Tante le domande per il leader della Lega, ma ad incalzarlo voracemente era soprattutto Alba Parietti, richiamata da Costanzo: "Alba, ci sono otto persone presenti!".

Chiusa la parentesi politica, Alba Parietti ha proseguito il suo show spalleggiata da Tommaso Zorzi, con il quale rivela di avere un rapporto di grande complicità. I due spettegolano, cantano insieme, poi Alba si fa seria e parla di suo figlio Francesco: "Mi somiglia più di quanto lui vorrebbe. Lui detesta il mio carattere perché ci si riconosce. Quando mostro la mia parte ansiosa e fragile non lo sopporta, accadeva lo stesso a me con mio padre. Anch'io quando ho visto debole mio padre, che era la mia forza, non lo sopportavo". E ancora sul figlio: "Abbiamo vent'anni di differenza, sono veramente pochi. Io però non ho fatto la madre amica, non penso sia un ruolo adeguato. Ho fatto il genitore". Infine su chi la critica per gli interventi di chirurgia estetica: "Al mare alle mamme dico di non preoccuparsi se si vede qualcosa, tanto è tutto finto come nei film horror, e quando sono in acqua dico che sono biodegradabile. Insomma me le dico da sola le cosa, prima che lo facciano gli altri. Anticipo i detrattori".