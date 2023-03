Giorgia Meloni al telefono con Fiorello: l'imitazione di se stessa e la battuta su Schlein

Fiorello la presenta come Giorgia, una imitatrice conosciuta la sera prima a cena in un ristorante, ma bastano pochi secondi per capire che dall'altra parte del telefono c'è la vera Giorgia Meloni, intervenuta stamattina in diretta a Viva Rai2. "Ciao Giorgia - dice lo showman al cellulare - L'imitazione che mi hai fatto ieri sera, quella quando la Meloni era alla Cgil e ha fatto la battuta sulla Ferragni. Me la fai?". Eccolo subito accontentato e a quel punto non ci sono più dubbi, anche se il padrone di casa lascia tutto avvolto nel mistero.

"La fa uguale" fa notare Biggio. "Mi viene bene, vero?" replica lei. Poi è il momento dello slogan diventato celebre: "Non posso farlo, quella strillava come una matta - continua la premier, stando al gioco - però era una cosa tipo 'Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana". Anche qui grandi applausi per l'imitazione più che perfetta e Fiorello a quel punto va fino in fondo: "Bravissima! Giorgia, tu politicamente per chi hai votato?". La risposta, quando ormai la sua vera identità è ben nota, è esilarante: "Io a sinistra". Infine alla richiesta di imitare Elly Schlein, la nuova segretaria del Partito Democratico, è tranchant: "No, io so imitare solo la Meloni".

Giorgia Meloni era la tata della figlia di Fiorello

Non è una novità che tra Fiorello e Giorgia Meloni ci sia una approfondita conoscenza, ma la politica non c'entra nulla. La presidente del Consiglio ha lavorato per diverso tempo come tata a casa dello showman, prendendosi cura di Olivia, figlia di sua moglie Susanna, che lui ha sempre considerato come sua figlia. "Giorgia è stata bravissima come tata. Leggeva i libri, era veramente bravissima" aveva raccontato tempo fa Fiorello, parlando di Meloni in versione babysitter.

